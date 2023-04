Bad Wörishofen

vor 18 Min.

Sie war die gute Seele der Redaktion: Monika Mayr ist gestorben

Plus Als Sekretärin der MZ-Redaktion in Bad Wörishofen war Monika Mayr die gute Seele. Auch als Berichterstatterin war sie gefragt. Jetzt ist Monika Mayr gestorben.

Von Helmut Bader Artikel anhören Shape

Lange 19 Jahre von 1981 bis 2000 war Monika Mayr die gute Seele im Büro der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen. Sie koordinierte dabei aber nicht nur die Termine, sondern schrieb auch selbst Texte unter dem allseits bekannten Kürzel "mom". Es war noch die Zeit, als die meist schwarz-weißen Bilder in der Dunkelkammer des eigenen Labors entwickelt wurden. Dies fiel ebenfalls in den Aufgabenbereich der Sekretärin. Sie kam genau am 5. April 1962 ursprünglich als Arzthelferin in die Praxis im heutigen Seniorenheim Maximilian. Genau dort verstarb sie nun ebenfalls exakt am 4. April, sodass sich bei ihr gleich zwei Lebenskreise schlossen.

Monika Mayr war in den Vereinen in Bad Wörishofen aktiv

Bekannt in Bad Wörishofen war jedoch daneben ihr intensives Engagement bei beiden Eislaufvereinen über fast 30 Jahre. Die Gründung des Eiskunstlaufvereines ging auf ihren Einsatz zurück, und im Eishockey-Verein verbrachte sie einen Großteil ihrer Freizeit. Ehemann Karl spielte selbst in dessen Anfangsjahren. Sie selbst war Vorstandsmitglied, übernahm die Stadionansage, engagierte sich für die Jugend und schrieb selbstverständlich die Berichte in der Mindelheimer Zeitung. Diese schrieb sie auch für den Schwimmverein im TSV und brachte sich auch in der Gästezeitung mit ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen