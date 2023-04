Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Singen ist das schönste Gebet

Plus Der Kirchenchor St. Justina zählt 32 Mitglieder, die mit Herz und Seele dabei sind, zwei davon schon seit einem halben Jahrhundert.

Von Kathrin Elsner

Der Kirchenchor St. Justina hat eine lange Tradition, die Andrea Filser und Benedikt Hochwind schon seit rund 50 Jahren aktiv mitgestalten. "Ein Leben ohne den Kirchenchor ist nicht vorstellbar", sind sie sich einig. Es scheint eine ganz besondere Gemeinschaft zu sein, die sich unter der Leitung von Karl Stepper jeden Donnerstagabend im neuen Pfarrsaal zum gemeinsamen Singen trifft. "Singen gehört einfach zum Leben dazu", findet Andrea Filser, die nach dem Kinderchor mit 13 Jahren ganz selbstverständlich ihren Eltern nacheiferte und in den Kirchenchor St. Justina wechselte. Das ist jetzt etwa fünf Jahrzehnte her. Sechs Chorleiter und fünf Pfarrer hat sie in dieser Zeit erlebt, erzählt sie, geändert habe sich in dieser Zeit nicht viel, nur ihre Stimmlage. "Ich habe 20 Jahre lang Sopran gesungen, nach der dritten Babypause bin ich auf Alt umgestiegen, das ist nicht so anstrengend", sagt sie und lacht fröhlich. Als vierfache Mutter sei der Kirchenchor auch immer eine kleine Auszeit gewesen, verrät sie mit einem Augenzwinkern.

Der Kirchenchor von St. Justina in Bad Wörishofen hat einen besonderen Reiz

Die Stimmung unter den 32 Mitgliedern ist sichtlich gut, Chorleiter Karl Stepper begleitet den Gesang am Flügel und leitet die Sängerinnen und Sänger an. "Es ist toll, mit dem Chor auf ein Ziel hinzuarbeiten und zu beobachten, wie alles Form und Gestalt annimmt", sagt er und strahlt. Seit zwölf Jahren leitet er den Kirchenchor St. Justina, worüber sich nicht nur Benedikt Hochwind freut. "Wir haben immer Glück mit den Chorleitern gehabt", sagt der Tenor dankbar, der bereits seit 53 Jahren aktives Mitglied der besonderen Gemeinschaft ist. "Es ist ein erhebendes Gefühl, wenn ich mit 85 Jahren immer noch mitsingen kann und darf", findet er und ergänzt: "Das hat für mich nach wie vor einen besonderen Reiz, solange die Stimme mitmacht, werde ich mitsingen."

