Sinti und Roma weisen Vorwürfe aus Wörishofens Asylkreis deutlich zurück

Plus In Bad Wörishofens Asylkreis wurde Kritik an Sinti und Roma laut. Dagegen wehrt sich nun Rainer Burger vom Landesverband der Sinti und Roma.

Mehr Verständnis und Toleranz für die Situation der Sinti und Roma forderte Rainer Burger vom Landesverband deutscher Sinti und Roma in Bayern beim jüngsten Treffen des Arbeitskreises Asyl. Burger hatte um ein Gespräch gebeten, nachdem im Asylkreis Kritik am angeblichen Verhalten von Sinti und Roma in der Notunterkunft Bad Wörishofen laut geworden war.

Beim Treffen des Asylkreises Bad Wörishofen hatten unlängst freiwillige Helfer berichtet, dass manche Sinti und Roma mit meist neuen ukrainischen Pässen einreisen würden, um hier an Sozialleistungen zu gelangen und das Land dann wieder zu verlassen. Dies wollte Burger auf keinen Fall so stehen lassen. „Es ist eine Unterstellung, dass diese keine ukrainischen Flüchtlinge sind“, sagte er nun in Bad Wörishofen. Burger erklärte auch, was es mit den vermeintlich neuen Pässen der Sinti und Roma auf sich habe. „Viele von denen hatten gar keine Pässe und haben jetzt erst welche ausgestellt bekommen.“ Burger stellte auch klar, dass aus der Ukraine Geflüchtete Roma seien, Sinti seien mehr in Südeuropa anzutreffen.

