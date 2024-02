Skisprung-Legende Hannawald als Stargast bei den Gesundheitstagen

Ex-Skispringer Sven Hannawald hat in Bad Wörishofen eine wichtige Botschaft. Es geht um Burnout und darum, wie man wieder zurück ins Leben findet.

Bad Wörishofens Gesundheitstage warten diesmal mit einer Sportlegende als Hauptredner auf. Sven Hannawald wird in der Kneippstadt über seine Höhenflüge, seinen tiefen Absturz und darüber berichten, wie er wieder zurück ins Leben fand.

In Bad Wörishofen dreht sich vom 11. bis zum 13. April alles um das neue Thema „einfach mal durchatmen“. Das Thema betont die Wichtigkeit, sich bewusst Zeit für Selbstfürsorge zu nehmen, Stress abzubauen, präventive Maßnahmen gegen Burnout zu ergreifen und auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. "Es ist eine Erinnerung daran, dass die einfache Handlung des Durchatmens eine kraftvolle Möglichkeit sein kann, die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern", teilen die Organisatoren mit. Diesmal dürfte die Aufmerksamkeit besonders groß sein, denn mit Sven Hannawald haben sie einen Stargast von Weltformat gewonnen. Karten für Hannwalds Vortrag gibt es bei der Mindelheimer Zeitung.

Skisprung-Legende Sven Hannawald ist Hauptredner zum Auftakt der Bad Wörishofer Gesundheitstage am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr im Kursaal. Er gewann 2002 als erster Skispringer alle vier Springen der Vierschanzentournee (Grand Slam). Er war vierfacher Weltmeister, Olympiasieger im Team und Deutschlands Sportler des Jahres. Doch das Ausnahmetalent konnte dem eigenen Erfolgsdruck nicht standhalten. 2005 beendete er seine Karriere, nachdem er an Burnout erkrankte. Seine Leidenschaft zum Motorsport half ihm zurück ins Leben, als Rennfahrer stand er wieder auf dem Podium. 2013 schrieb er seine vielbeachtete Biographie. 2016 wurde er TV-Experte und gründete mit Sven Ehricht eine Unternehmensberatung für betriebliche Gesundheit. In Vorträgen, Talks und Seminaren auf Skisprungschanzen gibt der Corporate Health Botschafter wertvolle Impulse für Stress- und Burnout-Prävention im Berufsleben wie im privaten Alltag. 2020 wurde er Botschafter der Offensive Psychische Gesundheit der Bundesregierung. Im Gespräch „4 gewinnt! Erfolg in Balance“ geht es um seinen sportlichen Höhenflug, seinen Absturz (Burnout) und seine Landung zurück ins Leben.

Klaus Holetschek eröffnet die Gesundheitstage in Bad Wörishofen

Eröffnet werden die Gesundheitstage vor dem Stargast vom Schirmherrn, dem Landtagsabgeordneten und Fraktionsvorsitzenden der CSU, Bad Wörishofens Altbürgermeister Klaus Holetschek, der in der schweren Zeit der Pandemie Bayerns Gesundheitsminister war und bestens weiß um die Aufs und Abs des Lebens.

Am Freitag, 12. April, liegt der Fokus auf dem „Weltatemtag“. Carmen Lescheticky lädt zu zwei kostenlosen Workshops „Bad Wörishofen atmet – atmen Sie mit“ um 9.30 und 11 Uhr im Kurhaus ein. Ebenfalls hält sie einen Vortrag um 15 Uhr nach dem Leit-Motto „Einfach mal durchatmen“. Am Abend um 19.30 Uhr erläutert Atemtherapeutin Evi Schöllmann in ihrem Vortrag „Wie wir atmen – und warum uns die Luft wegbleibt“.

Lesen Sie dazu auch

Wieder eine Gesundheitsmesse bei den Gesundheitstagen in Bad Wörishofen

Am letzten Tag der Gesundheitstage am Samstag, 13. April, steht das Bad Wörishofener Kurhaus ganz im Zeichen von Gesundheit und Wohlbefinden. Die Gesundheitsmesse öffnet ihre Türen von 10.30 bis 17 Uhr und lädt Besucher jeden Alters ein, einen Tag lang in die faszinierende Welt der Gesundheit einzutauchen. Bei freiem Eintritt kann im Foyer in Ruhe gestöbert werden.

Am Nachmittag um 15 Uhr bietet die Heilpraktikerin für Psychotherapie, Dr. Iris Geyer, die Möglichkeit zur Teilnahme an ihrem Vortrag „Gelassenheit kommt von lassen“. Angesichts der wachsenden Komplexität des Lebens durch globale Krisen und persönlichen Stress sehnen sich die Menschen nach mehr Gelassenheit und die Möglichkeit zum Durchatmen. Geyer gibt im Vortrag sechs Thesen und kleine Übungen für mehr Alltagsgelassenheit wieder.

Zum Abschluss des Tages gibt es um 19.30 Uhr ein musikalisches Highlight: Der Gospelchor „Enjoy“ gastiert mit einem Konzert im Kurtheater. Der Laienchor, geleitet von Gründer Werner Hövelmanns, hat sich mit viel Freude am Singen Gospel, Spirituals und Gospel-Pop verschrieben. Der Chor freut sich schon darauf, im Kurtheater die meist schwungvolle, aber auch berührende und tiefgehende Musik des Gospels zu singen und weitergeben zu dürfen.

Organisiert werden die Gesundheitstage vom Kur- und Tourismusbetrieb, der Evangelischen Kirche, der katholischen Erwachsenenbildung Forum Bad Wörishofen und der katholischen Kurseelsorge.

Karten für die Veranstaltungen können beim Kartenvorverkauf im Kurhaus Bad Wörishofen sowie an der Tages- und Abendkasse des jeweiligen Veranstaltungsortes erworben werden. Tickets für die Eröffnungsveranstaltung mit Sven Hannawald, den Vortrag von Evi Schöllmann, den Vortrag von Iris Geyer sowie für das Konzert mit „Enjoy“ gibt es auch bei der Mindelheimer Zeitung. (mz)