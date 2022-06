So fährt man in Bad Wörishofen Flexibus zum halben Preis

Rabattaktion für den Rufbus in Bad Wörishofen. Was Fahrgäste wissen müssen, die kräftig sparen wollen.

Die Stadtwerke Bad Wörishofen starten eine große Rabattaktion beim Flexibus. Mit einem Aktionscode gibt es einen Nachlass von 50 Prozent auf den Fahrpreis.

Im Mai fuhren erstmals mehr als 1000 Menschen in Bad Wörishofen mit dem Flexibus. Diese Zahl nennt Stadtwerke-Chef Peter Humboldt. Mit einer Rabattaktion sollen nun weitere Fahrgäste gewonnen werden. Vom 1. Juli bis zum 15. August gilt der Aktionscode SWBW50%, mit dem sich der Fahrpreis um eben diese 50 Prozent reduzieren lässt. Die Ersparnis gelte für den sogenannten Hauptfahrgast und gegebenenfalls auch für Mitfahrer, teilten die Stadtwerke am Mittwoch mit. Gebucht werden kann über die Flexibus-Hotline 08247/9673-678 oder über die die Flexibus-App. Wer seine Fahrt mit der App bucht, kann den Aktionscode dort direkt eingeben. Der Rabatt gilt dann nicht nur für diese eine Fahrt, sondern auch für jede weiter Fahrt innerhalb des Aktionszeitraums. „Bei der Buchung über die Hotline wird der Nachlass bei der Bezahlung beim Fahrer berücksichtigt“, teilen die Stadtwerke mit.

Das sind die Preise für den Flexibus in Bad Wörishofen, wenn man den Rabattcode nutzt

Eine Einzelfahrt kostet für Erwachsene zwischen 2,40 und 4,80 Euro, mit dem Rabattcode dann zwischen 1,20 und 2,40 Euro. Der Regeltarif für Kinder und Senioren beträgt zwischen 1,90 und 3,80 Euro, mit Rabatt dann zwischen 0,80 und 1,90 Euro.

Den Flexibus gibt es in Bad Wörishofen seit April 2021. Gedacht ist er als Ergänzung zu dem bereits bestehenden Linienverkehr in Bad Wörishofen. Für den Flexibus gibt es keinen Fahrplan. Er kommt, wenn man ihn braucht. In Bad Wörishofen gibt es 180 Haltepunkte. Das sorge für kurze Wege, sagt Humboldt. Seit April gibt es zudem eine Umsteigemöglichkeit im Unterfeld zwischen den Flexibus-Knoten Bad Wörishofen und Türkheim. Die Betriebszeiten für den Flexibus sind Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 7 bis 18 Uhr.

