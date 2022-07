Bad Wörishofen

08:00 Uhr

So gehen Bad Wörishofens Hoteliers mit den enormen Energiekosten um

Plus 25.000 statt 5000 Euro für Energie pro Monat: Bad Wörishofens Hotelbetreiber müssen teils gewaltige Preissteigerungen schultern. Eines der bekanntesten Häuser hat nun die Preise erhöht.

Von Karin Donath

Enorm gestiegene Energiekosten mit einem nicht absehbaren Ende treffen auch die Hoteliers und Hausverwaltungen in Bad Wörishofen. Matthias Schneid vom Kurhotel Edelweiß etwa verzeichnet eine Preissteigerung von etwa 500 Prozent allein für den Monat März. Ein anderer Wörishofer Hotelier zahlte statt 5000 Euro pro Monat zuletzt 25.000 Euro für Energie. Zwar fließt seit Donnerstag wieder Gas durch die wichtige Pipeline Nord Stream 1. Doch es ist weniger als erwartet und für die Betriebe in Bad Wörishofen ist damit keine Entspannung in Sicht.

