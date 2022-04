So geht es nach dem Weggang von Kurdirektorin Nocker in Bad Wörishofen weiter

Plus Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel äußert sich zum Abschied von Petra Nocker als Leiterin des Kur- und Tourismusbetriebes.

Bad Wörishofens Kur- und Tourismusbetrieb bekommt eine neue Leitung. Nachdem unsere Redaktion erstmals vom Weggang der Kurdirektorin Petra Nocker berichtet hatte, ist nun klar, wie es weitergeht.