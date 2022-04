So gelingt die Suche nach dem Glück

Iris Geyer berichtet in Bad Wörishofen vom Glücksmechanismus. Jürgen Birmanns setzt auf Kneipp, um das Immunsystem zu stärken..

„Glückliche Menschen sind gesünder, erfolgreicher, hilfsbereiter und leben im Schnitt zehn Jahre länger“ als unglückliche Zeitgenossen. Dieser Satz stammt von Iris Geyer. Sie zeigt Wege auf, wie Menschen glücklicher leben – mit teils überraschenden Ansätzen.

„Kann man eigentlich angesichts eines Krieges in Europa und nach zwei Jahren Corona-Pandemie noch von Glück reden“, fragte Geyer und riet: „Da tut es gut, mal ein paar Stunden lang die schrecklichen Bilder der Zerstörung auszublenden, mithelfen die Not der Flüchtlinge zu lindern oder auch für sie zu spenden.“

Wenn die äußeren Lebensumstände sich nicht korrigieren lassen, so die Pfarrerin im Ruhestand und Heilpraktikerin für Psychotherapie, sollte man sich auf die inneren Werte konzentrieren. Grundlagen fürs Glücklichsein sind für sie, in einer Demokratie zu leben, Arbeit zu haben, einem sozialen Netzwerk anzugehören und gesund zu sein.

Macht Geld glücklich? Auch darauf hat Iris Geyer eine Antwort

Glück hänge letztlich von der Akzeptanz ab. Dies bedeute, die eigenen Wünsche den äußeren Umständen anzupassen und nicht umgekehrt. In diesem Zusammenhang zählte die Pfarrerin mehrere Arten des Glücks auf. Das der Verbundenheit, des Zufalls, des Augenblicks, der Herausforderung und des Wohlfühlens. Wichtig für ein erfülltes Leben sei auch das Glück der Transzedenz, das Sich-verbunden-Fühlen mit einer höheren Macht.

Mit dem Hirnforscher Gerald Hüther war sich die Heilpraktikerin einig: „Glück ist ein Grundzustand, den Kinder mit auf die Welt bringen“.

Geyer zitierte die bekannte Weisheit, dass Geld nicht glücklich macht, gab sich aber überzeugt, dass der Einfluss äußerer Lebensumstände oft überschätzt werden. Nur zehn Prozent davon trügen zum Glück bei, zu 40 Prozent die eigene Einstellung und zu 50 Prozent die Gene, klärte die Referentin auf. „Wer mit einem Einkommen von etwa 60.000 Euro im Jahr auskommt, wird auch mit mehr Geld nicht glücklicher“, behauptete sie und bemerke, dass jedoch Menschen mit geringem Einkommen bei Schicksalsschlägen ein größeres Risiko hätten an einer Depression zu erkranken.

Wenn im Gehirn die Chemie stimmt, klappt es mit dem Glücklichsein

Iris Greyer stimmte Hirnforschern zu, die zu dem Ergebnis kamen: „Glück ist, wenn die Chemie im Gehirn stimmt“. Wer öfter an unglückliche Zeiten in seinem Leben denke, mache sich unglücklich, wer sich dagegen gerne an Gelungenes erinnert, hat „das Glück gepachtet. Greyer stellte zudem den Glücksmechanismus vor, der anspringe, wenn Vorfreude aufkommt. Dazu verhelfe vor allem „Dopamin, der Stoff aus dem glückliche Träume sind“. Und noch ein probates Mittel empfahl Geyer für‘s Glücklichsein: „Alles zulassen, im Fluss des Lebens mitschwimmen und stets mit heiterer Gelassenheit reagieren“.

Im Gegensatz zum Workshop zum Thema „Ist Glück eine Glücksache“ stand bei den Wörishofer Gesundheitstagen der Abschlussvortrag von Dr. Jürgen Birmanns unter keinem glücklichen Stern. Nicht der Thematik, sondern der geringen Besucherzahl wegen. Gerade mal 18 Kneipp-Fans hatten sich im Kursaal eingefunden, um sich von dem Arzt des Max-Otto-Bruckner-Gesundheitszentrums in Lahnstein beraten zu lassen, wie man die Abwehrkräfte des Körpers mit Kneipp-Anwendungen stärken und gesund bleiben kann. Zwei Kurgäste kritisierten, dass der Vortrag um 11.15 Uhr zur Unzeit angesetzt worden sei. „Da wird in den meisten Kurhotels und Pensionen das Mittagessen serviert und wer nicht anwesend ist, bekommt nichts mehr“, argumentierten sie.

Abhärtendes Barfußgehen ist eine Möglichkeit der "Kneippkur zu Hause"

Birmann empfahl für die „Kneippkur zu Hause“ etwa „abhärtendes Barfußgehen“, Kreislauf anregendes Wassertreten, Venen kräftigendes und die Durchblutung förderndes Tautreten und Schneegehen. Er riet auch zu regelmäßigen Abhärtungsübungen mit Wasser nach dem „Reiz-Reaktions-Prinzip“, die den Körper wieder ins Gleichgewicht bringe. Wichtig dabei: „Keine kalten Güsse auf kalte Haut“.

Zur Stärkung des Immunsystems erschienen dem Kneipp-Arzt Luft-, Licht- und Sonnenbäder gut geeignet. „Starke Immunität ist keine Hexerei“, sagte er, ganz im Sinne von Pfarrer Sebastian Kneipp.