Bad Wörishofen

vor 36 Min.

So hilft die Lehre Kneipps bei Long- und Post-Covid

Plus Im Sebastianeum in der Kneippstadt Bad Wörishofen wurden bei der Behandlung von Corona-Nachfolgeerkrankungen bereits Erfolge erzielt.

Von Helmut Bader

In Bad Wörishofen stellte sich zuletzt häufig die Frage, was die Lehre von Sebastian Kneipp bei Covid-Erkrankungen bewirken kann. Verbunden ist dies ebenso häufig mit der zweiten Frage, warum tut sich in dieser Richtung nicht mehr für den Kurort selbst. Gerade die Nachwirkungen einer heftigen Covid-Erkrankung, Postcovid oder Longcovid, sind doch Indikationen, bei denen die Kneipplehre fast optimale Ansätze zu bieten hat. Dass damit durchaus sichtbare Erfolge zu erzielen sind, bestätigt ein Besuch im Sebastianeum, genau dort, wo Sebastian Kneipp einst selbst seine Sprechstunden hielt und das er als seine erste große Stiftung begründete.

