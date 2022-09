Bad Wörishofen

12:00 Uhr

So lebt ein Physiker die „Energiewende dahoam“

Plus Am Haus von Florian König in Bad Wörishofen gibt es nicht nur ein Balkonkraftwerk. Er hat aus Autobatterien einen Energiespeicher gebaut - und er hat ein großes Ziel.

Von Karin Donath Artikel anhören Shape

Von der Straßenseite aus fällt das Haus sofort ins Auge: Solarzellen und Photovoltaikanlagen am Balkon, viele Kabel und ein kleines Windrad ergänzen das Ensemble. Der Natur nicht noch mehr Ressourcen zu entziehen, sich völlig unabhängig zu machen von allen Energieversorgern, dabei etwas für die Gesundheit zu tun und auch noch Geld zu sparen – das alles versucht der Physiker Florian König in seinem Haus in Bad Wörishofen zu verwirklichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .