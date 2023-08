Bad Wörishofen

So prägt die Familie Kreuzer seit Kneipps Zeiten Bad Wörishofen

Plus Nicht die älteste, dafür eine der am weitesten verzweigten Familien: Auf den Spuren der Kreuzers in Bad Wörishofen findet man Erstaunliches - bis heute.

Von Helmut Bader

Wenn über die Geschichte von Wörishofen berichtet wird, dann steht meist die Zeit um und nach Pfarrer Sebastian Kneipp im Mittelpunkt. Im Dorf Wörishofen davor waren es jedoch alteingesessene Bauerngeschlechter, die in dieser Zeit das Leben hier maßgeblich gestalteten und deren Nachfahren noch heute hier zu finden sind. Namen wie Scharpf, Vögele, Trommer, Filser oder Linder, sind deshalb in der heutigen Bevölkerung noch besonders häufig vertreten. Festgehalten sind diese Geschlechter nicht zuletzt auch in den noch heute zuweilen verwendeten Hausnamen ihrer früheren Höfe. Geberlebauer, der Pfleger, Meierbauer, Adamerbauer, Gallenbauer, Doldenhauser oder Mangamicheler sind älteren Kneippstädtern schon noch Begriffe, die sie kennen. Einige dieser „Stammgeschlechter“ wollen wir in einer kleinen Serie hier vorstellen. Heute geht es zu den Kreuzers.

Die Familie Kreuzer gehört zwar nicht zu den ganz alteingesessenen Familien der Stadt Bad Wörishofen, dennoch ist sie eine der am weitesten verzweigten im Heilbad. Senior Günther Kreuzer kann dies anhand eines akribisch ausgefertigten Stammbaums zuverlässig nachweisen. Mehrere Linien haben nachhaltige Spuren im Kneippkurort hinterlassen. Dazu gehören als Stammsitz das Areal bei der Unteren Mühle, das inzwischen verkaufte Hotel an der Fidel-Kreuzer-Straße, der Holzbetrieb im Gewerbegebiet, ein Haus mit Ferienwohnungen. Schließlich entstammte auch das Baugeschäft der Familie Kreuzer.

