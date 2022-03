Bad Wörishofen

vor 33 Min.

So reagieren Therme Bad Wörishofen und Tricor auf den Gas-Notfallplan

Plus Deutschland bereitet sich auf einen Gasausfall vor. Für Großverbraucher hätte das enorme Folgen. Die Gasversorgung beschäftigt Thermen-Chef Jörg Wund seit Wochen.

Von Markus Heinrich

Deutschland wappnet sich für eine weitere Eskalation der Kriegsfolgen in der Ukraine – und versetzt damit die Wirtschaft in Alarmstimmung. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat am Mittwoch die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Unternehmen wie die Tricor AG oder die Therme in Bad Wörishofen bereiten sich auf den Erstfall vor, eine Gas-Rationierung. Das hätte einschneidende Schritte zur Folge. Derzeit sei die Versorgungssicherheit aber gewährleistet, teilte das Wirtschaftsministerium mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

