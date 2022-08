Bad Wörishofen

06.08.2022

So setzte Katherine Mansfield der Villa Brechenmacher ein Denkmal

Plus Wenn von Katherine Mansfield die Rede ist, geht es um die Pension Müller. Dabei wohnte sie andernorts viel länger. Eine Spurensuche.

Von Helmut Bader

Wer sich in Bad Wörishofen auf die Spur der Autorin Katherine Mansfield begibt, entdeckt auch am Lebensmittelgeschäft Hofmann eine Erinnerungstafel. Diese Episode ist längst nicht so bekannt, wie Mansfields andere Aufenthalte, obwohl sie nirgends sonst so lange blieb. Entstanden ist ein literarisches Denkmal aus spitzer Feder. Eine Spurensuche.

