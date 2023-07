Bad Wörishofen

vor 47 Min.

So steht es um Bad Wörishofens Juze-Neubau und das Haus der Vereine

Das Juze an der Eishalle war eine legendäre Einrichtung. Seit 2017 darf es aus Brandschutzgründen nicht mehr so genutzt werden, wie früher.

Plus Die Stadt kürzt vorgesehenes Geld für das geplante neue Jugendzentrum in Bad Wörishofen - doch das hat einen Grund.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

In Bad Wörishofen gibt es weiterhin kein Jugendzentrum, nachdem das bestehende Gebäude nicht mehr für Veranstaltungen genutzt werden darf. In Schlingen warten die Menschen weiter auf den Baubeginn für ein Dorfgemeinschaftshaus. So steht es um die beiden Projekte.

Die Stadt Bad Wörishofen muss heuer mehr Geld locker machen als geplant. Der Grund dafür ist der Ausbau des Rathauses, wo zusätzliche Büros und Platz fürs Archiv entstehen soll. Der Stadtrat genehmigte dafür nun 207.000 Euro, dazu kommen Kosten für die Ausstattung mit Möbeln und Technik. Während die Ausstattung schon im Haushalt vorgesehen ist, müssen die Baukosten irgendwie kompensiert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen