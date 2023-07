Bad Wörishofen

06:00 Uhr

So steht es um die Zukunft der Beruflichen Schulen Bad Wörishofen

Der Zweckverband Berufliche Schulen hielt im Schulzentrum an der Oststraße seine jährliche Sitzung ab.

Plus In Bad Wörishofen geht es unter anderem um die Frage, ob es eine fünfte Klasse an der Wirtschaftsschule geben darf. Die Mittelschulen sind skeptisch.

Von Helmut Bader Artikel anhören Shape

An den Beruflichen Schulen in Bad Wörishofen sind eine Vielzahl von Abschlüssen möglich. Doch nicht in allen Bereichen ist der Zuspruch groß. Das wurde bei der Sitzung des Zweckverbands der Schulen deutlich. Erneut ging es dabei um die Frage, ob die Wirtschaftsschule mit einer fünfsten Klasse noch attraktiver werden darf. Eine erste Entscheidung dazu ist nun gefallen.

Ein positives Bild zeichnete Direktor Johannes Storch von der Entwicklung der Wirtschaftsschule in Bad Wörishofen. Für die zweistufige Form wird es bei derzeit 37 Anmeldungen wieder zwei Eingangsklassen geben. Dies sind zehn Anmeldungen mehr als im Jahr zuvor. In der fünfstufigen Wirtschaftsschule kann die Schule mit zwei 6. Eingangsklassen beginnen. Auch für die 7. Klasse geht die Prognose zu zwei Klassen hin. Ebenfalls je zwei Klassen dürfte die Schule in der 8., 9. und 10. Jahrgangsstufe haben, sodass es im kommenden Schuljahr eine Klasse mehr geben wird als zuletzt.

