So trifft die Krise bei Pflege-Anbieter Dorea Bad Wörishofen

Plus Der Pflege-Gigant Dorea ist eine finanzielle Schieflage geraten und hat ein Insolvenzverfahren beantragt. Davon betroffen ist auch ein Pflegeheim in Bad Wörishofen.

Der Pflege-Anbieter Dorea-Familie hat ein Insolvenzverfahren beantragt. Davon betroffen ist auch eine große Pflegeeinrichtung in Bad Wörishofen. Ein Unternehmenssprecher erläutert auf Nachfrage unserer Redaktion, wie es mit dem Seniorenzentrum weitergeht. Die Leitung von Dorea-Familie betont derweil, das Unternehmen sei derzeit weder zahlungsunfähig noch überschuldet. Deshalb darf es am sogenannten Schutzschirmverfahren teilnehmen und zunächst selbst eine Restrukturierung versuchen.

Dorea-Familie gehört nach eigenen Angaben zu den größten Anbietern von Pflege-Dienstleistungen in Deutschland und betreut rund 7500 Menschen, überwiegend in der Altenpflege. Zudem sind etwa 5500 Beschäftigte für Dorea-Familie tätig. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von etwa 280 Millionen Euro.