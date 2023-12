So trotzt ein 85-jähriger MZ-Zusteller dem Schneetreiben in Bad Wörishofen

Horst Zimmermann trägt auch beim größten Schneechaos zuverlässig die Mindelheimer Zeitung aus.

Die heftigen Schneefälle am Samstag haben im Unterallgäu einige Probleme verursacht. Eins davon ist, dass die Mindelheimer Zeitung vielerorts am Samstag nicht wie gewohnt in den frühen Morgenstunden im Briefkasten lag. Unsere Redaktion hat deshalb das E-Paper an diesem Tag für alle kostenlos zur Verfügung gestellt.

Horst Zimmermann ist 85 Jahre alt und stellt seit acht Jahren die Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen zu. "Normalerweise stehe ich nachts um halb zwei auf und bin mit dem Auto kurz vor zwei am Depot", erzählt er. Dann trage er rund zweieinhalb Stunden Zeitungen aus. "Heute Nacht hab ich es versucht, aber ich hatte keine Chance, ich bin nicht mal bis zum Depot durchgekommen", verrät er gut gelaunt, denn die gute Laune lässt er sich auch bei größtem Schneechaos nicht nehmen.

Bei dem dichten Schneefall war kein Durchkommen zum Zeitungsdepot in Bad Wörishofen

"Ich musste warten, bis einigermaßen geräumt ist", erklärt er die verspätete Zeitungszustellung, die jedoch für die ein oder andere nette Begegnung am späten Vormittag sorgt. "Der Spaß hält sich im Winter bei diesen Temperaturen in Grenzen, da bin ich froh,wenn es Sonntag ist", sagt er lachend, ansonsten sehe er das Zeitungsaustragen jedoch sportlich. "In meinem Alter ist es wichtig, sich zu bewegen", findet er und zieht mit einem Stapel Zeitungen unterm Arm und einem Lächeln im Gesicht weiter durch den Schnee.

