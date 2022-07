So überlebt der Garten die Hitze

Die heißesten Tage des Jahres stehen bevor. Die Hitze setzt Pflanzen auf den Balkonen und den Gärten unter Stress.Bad Wörishofens Stadtgärtnermeister Andreas Honner erklärt, wie man Blumen und Rasen helfen kann.

Sommerhitze satt erwartet uns ab dem heutigen Dienstag. Da ist es schnell auch um die mühsam gepäppelte Blütenpracht im heimischen Garten oder dem Balkon geschehen, vom Rasen gar nicht erst zu reden. Wer keinen grünen Daumen hat, braucht jetzt richtig gute Tipps. Gut, dass es da Andreas Honner gibt. Er ist seit 34 Jahren bei der Stadt Bad Wörishofen beschäftigt und leitet seit 24 Jahren die Gartenbauabteilung, welche für die Blütenpracht im Kurort zuständig ist.

Das wohl wichtigste Element der Pflanzenpflege ist das Gießen. Honner erklärt, dass die beste Gießzeit der frühe Morgen ist. Je kühler es ist und je weniger die Sonne scheint, desto besser. Abendliches Gießen ist auch möglich, zieht im Garten jedoch mehr Schnecken an, da diese nachtaktiv sind und über einen feuchten Boden wesentlich leichter kriechen können als über einen trockenen.

Ein einfacher Trick sorgt dafür, dass Wasser länger im Boden bleibt

Öfter gegossen werden müssen bei hohen Außentemperaturen Topfpflanzen, da ihnen weniger Erde zur Verfügung steht, um Wasser zu speichern. Gießt man jedoch zu viel, besteht die Gefahr von Staunässe. Deshalb empfiehlt Honner, vor jedem Gießen mit dem Finger zu prüfen, wie trocken der Boden ist. Schwarze, in der Sonne stehende Töpfe heizen sich zusätzlich auf, was die Wurzeln schädigen kann – wenn möglich sollte man hier für Beschattung sorgen.

Gegossen werden sollte direkt auf dem Boden am Wurzelballen, da Tropfen auf den Blättern bei direkter Sonneneinstrahlung zu Verbrennungen führen können und Pilzbefall begünstigen. Je tiefer die Wurzeln unter der Erde sind, desto mehr Wasser benötigen sie. Deshalb empfiehlt Honner, Tiefwurzler wie Obstbäume oder Rosen kräftig, aber nur jeden dritten Tag zu gießen.

Wichtig sei auch, die Verdunstung des Wassers zu verringern. Dies gelingt durch die Auflockerung des Bodens durch Hacken, da die für die natürliche Verdunstung sorgenden feinen Röhrchen, die Kapillaren, unterbrochen werden und das Wasser dann besser gehalten und aufgenommen werden kann. Bei Flachwurzlern wie Stauden zerstört Hacken jedoch die oberflächlichen Wurzeln, weshalb Honner hier das Mulchen empfiehlt. Hierbei wird eine bodenbedeckende Schicht Rindenmulch, Grasschnitt oder Kies aufgebracht. Kies hat laut Honner den Nachteil, dass die Sonnenstrahlen reflektiert werden, was nicht jede Pflanze verträgt. Wichtig sei, dass das aufgetragene Material richtig trocken ist, um Schimmelbefall vorzubeugen.

Die Temperatur des Gießwassers ist ein wichtiger Punkt

Die Temperatur des Gießwassers sollte idealerweise mit der Außentemperatur übereinstimmen. In einer Regentonne gesammeltes Regenwasser ist zudem natürliches Wasser und zum Gießen optimal. Steht nur eiskaltes Leitungs- oder Brunnenwasser zur Verfügung, sollte dies nach Möglichkeit abgestanden sein.

Mit dem Gießen ist es aber nicht getan. Um die Pflanzen gesund zu erhalten, seien individuell auf die Pflanze abgestimmte Pflanzenstärkungsmittel empfehlenswert. Auch Düngen sei sehr wichtig, ohne „Nahrung“ gibt es nicht die Blütenvielfalt und das gewünschte Wachstum – hier empfiehlt Honner organischen Dünger, da dieser auch das Bodenleben positiv beeinflusst. Wer sich schon für die nächsten Hitzewellen wappnen und seinem Garten auch sonst noch Gutes tun will, kann Honners weitere Ratschläge beherzigen. Diversität sei im Garten wichtig. Je mehr unterschiedliche Pflanzen nebeneinander stehen, desto geringer sei die Wahrscheinlichkeit eines intensiven Lausbefalls. Passiert es dennoch, sollte die Pflanze als erstes nach Ameisen untersucht werden. Denn: Läuse saugen den Pflanzensaft auf, benötigen jedoch nur die enthaltenen Aminosäuren und scheiden eine große Menge an Zucker und Wasser wieder aus –dieser so genannte Honigtau ist sehr begehrt bei den Ameisen, weshalb diese die Läuse vor ihren natürlichen Fressfeinden wie Marienkäfern, Florfliegen und Singvögeln verteidigen. Die Ameisen fernhalten kann man bei Bäumen beispielsweise mit Leimringen, auch das Streuen von getrocknetem Lavendel um die Pflanze hilft. Die Läuse selbst kann man leicht mit dem Daumen zerdrücken oder die Pflanze früh morgens oder abends mit einem Schuss Geschirrspülmittel versetzten Wasser besprühen.

Das Unkraut will in Schach gehalten werden, wie die Ackerwinde. Da diese Pflanze hochwachsen will, hilft ein rauer Stab, an dem sie hochwachsen kann. So kann sie frühzeitig gesehen und entfernt werden.

Auch Giersch breitet sich schnell aus, gehört jedoch zu den Kneippschen Heilpflanzen. Kneipp nannte ihn das „Zipperlein-Kraut“ und empfahl ihn beispielsweise gegen Gicht, erzählt Honner. Damit er andere Pflanzen nicht zu sehr verdrängt, kann man ihn in einer „wilden Ecke“ des Gartens wachsen lassen und tut seiner Gesundheit etwas Gutes, wenn man seine jungen Blätter verzehrt.