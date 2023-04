So vermittelt Lesepatin Renate Geidel Kindern die Freude an Büchern

Wer Kinder zum Lesen bringen will, kann den Trick der Lesepatin Renate Geidel ausprobieren. Sie arbeitet seit mehr als 13 Jahren ehrenamtlich in Bad Wörishofen.

Vor mehr als 13 Jahren wurde Renate Geidel zur Lesepatin. Einmal pro Woche ist sie seither im Kneippwichtel-Kindergarten in Bad Wörishofen im Einsatz und vermittelt dort in spielerischer Weise den Kindern den Zauber von Geschichten und die Freude am Lesen. Der Welttag des Buches am Sonntag, 23. April, ist für sie deshalb ein besonderer Tag.

Geidel hat am meisten Erfolg mit dem Dialogischen Lesen, indem über die vorgelesene Geschichte gesprochen wird, mit Plätzchenteig Buchstaben geformt oder aktuelle Anlässe und Jahreszeiten einbezogen werden.

Auf die Kinder in Bad Wörishofen wartet heuer ein besonderes Projekt gemeinsam mit der Lesepatin

„Für mich ist es eine große Freude, dass ich die Möglichkeit habe, den Kindern etwas vorzulesen“, berichtet Renate Geidel begeistert über ihr freiwilliges Engagement. Möglich wurde dies durch die Agentur Schaffenslust. Die Lesepatin freut sich jedes Mal, wenn sie auf der Straße oder im Kindergarten den Satz hört: „Frau Geidel, wann kommen Sie wieder zum Vorlesen?“ Besonderes Highlight für die Kinder und für die Freiwillige war im vergangenen Jahr das gemeinsame Anlegen eines Blumenbeets mit Salat und Sonnenblumen, das immer nach dem Vorlesen zusammen gepflegt wurde. Nach der erfolgreichen Salaternte stand fest: Das wird jedes Jahr wiederholt.

Begleitet wird Geidel seit Beginn von der Freiwilligenagentur Schaffenslust, die für Fragen immer da ist sowie regelmäßig zu Fortbildungen und Dankeschönfeiern einlädt. Derzeit werden über 110 aktive Lesepatinnen und -paten in Grundschulen und Kindergärten begleitet. Wer mitmachen will, kann sich unter www.fwa-schaffenslust.de umschauen oder Anfragen unter isabella.steuer@fwa-schaffenslust.de oder der Telefonnummer 08331 /96 133 95 stellen. (mz)

