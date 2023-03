So viel Arbeit steckt in Bad Wörishofens 15 Osterbrunnen

Tausende Ostereier, Wagenladungen voller Buchs und viele Helferinnen und Helfer sind nötig, damit Bad Wörishofens Osterbrunnen zum Festwochenende leuchten.

Henne oder Ei? Wer war zuerst da? Die Wissenschaft ist sich sicher - das Ei. Aber seit wann bringt der Osterhase die Eier? Der Heidelberger Arzt Johannes Richier schrieb 1682 in seiner Dissertation "De Ovis Paschilibus" von "Ostereiern". Er stellte fest, dass in "Oberdeutschland, in der Pfalzgrafschaft, im Elsass und in benachbarten Gemeinden sowie in Westfalen … der Osterhase solche Eier legte und in den Gärten im Gras versteckte". In Bad Wörishofen werden tausende bunte Eier nicht im Gras versteckt. Sie sind aufgereiht in ihrer Vielfalt zu bewundern, an den mit ihnen geschmückten Brunnen in der Stadt. Dahinter steckt die Arbeit zahlreicher Ehrenamtlicher, die Bad Wörishofens 15 Osterbrunnen erst möglich machen.

Viele fleißige Hände nahmen kleine zarte Buchsbaumästchen und banden sie mit Blumendraht um Baustahlstangen und -bögen, die der städtische Bauhof zur Verfügung stellte, fest. Doch wo nahmen Annelies und Martin Kistler all diese kleinen Zweige her? An vielen Tagen fuhren ihre Helfer und Helferinnen in die umliegenden Gemeinden um kleine und große Buchsbäume zu beschneiden. Ettringen war ein Glücksfall - eine ganze Buchsbaumhecke wurde ihnen geschenkt. Die Fahrt ging auch nach Bedernau, Unterrieden, Schlegelsberg, Mussenhausen, Unteregg, Stetten, Kirchdorf, Schlingen, Stockheim, nach Oberauerbach und in die Gartenstadt. Auch in Bad Wörishofen konnte Buchsbaum "geerntet" werden. Es leuchtete das Grün im Unterstand der Familie Kistler, wurde zu kleinen Ästchen zerschnitten und an den Stangen mit viel Akribie befestigt.

Zum Osterbrunnenfest wird alles fertig sein: Der Osterbrunnen vor dem Kurhaus ist einer von 15 geschmückten Brunnen in Bad Wörishofen. Foto: Maria Schmid

Eine Besonderheit ist die ehemalige "Erntekrone" aus Kirchdorf, zur Buchsbaum-Krone umgearbeitet für den Brunnen vor dem Bahnhofsgebäude. Sie war die Erste, die darauf montiert wurde und schon mal auf die Schmückung der Brunnen hinweist. Die Familie Kistler und ihre vielen Helfer und Helferinnen schmücken sechs Brunnen, darunter der Brunnen am Luitpold-Leusser-Platz, am Denkmalplatz, an der Genossenschaftsbank und am Bahnhof, um einige zu nennen.

Der Obst- und Gartenbauverein springt heuer für die Schulkinder ein, die bislang die Wassertreppen geschmückt hatten

Der Brunnen am Kunst- und Kulturhaus zum Gugger schmückt das "Glückshaus", das Wasserrad in der Kneippstraße der Kinderhort und den Sparkassenbrunnen in der Kneippstraße/Ecke Schmiedstraße die Kindertagesstätte St. Anna. Und die Wassertreppe in der Schmiedstraße? Die wurde in vielen vergangenen Jahren von der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule geschmückt. In diesem Jahr sind sie nicht mehr dabei. Ilse Filser vom Obst- und Gartenbauverein Bad Wörishofen machte dem Vorstand den Vorschlag, ob sie das nicht eventuell übernehmen könnten. Damit waren alle einverstanden. Und so wird es in diesem Jahr zwar keine Buntstifte zu sehen geben, dafür ein starkes Symbol für Obst und Gemüse aus der Region.

Das ist pure Handarbeit: Für Bad Wörishofens Osterbrunnen wurde gefühlt unendlich viel Buchsbaum geschnitten. Foto: Maria Schmid

Für das Osterfest können beim 14. Internationalen Ostereiermarkt im Kurhaus kunstvolle Eier und Arrangements für das eigene Heim bewundert und gekauft werden. Er findet am Samstag, 1. April, bis Sonntag, 2. April, statt. Geöffnet ist der Markt an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr. Zu sehen sind Tonarbeiten, Glasbläserei, Aquarellmalerei, gefräste, bemalte und bestickte Eier. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Ab Sonntag, 2. April, zieren die 15 liebevoll geschmückten Brunnen die Kneippstadt. Am Samstag, 8. April, und Samstag, 15. April, gibt es jeweils eine eineinhalbstündige Führung. Treffpunkt ist dann um 14 Uhr der Steinbrunnen vor dem Kurhaus. Für die Übersicht gibt es einen kostenlosen Flyer. Zu sehen sind die Osterbrunnen bis zum 23. April.

Martin Kistler (links) und Alfred Geistbeck beim Buchsbaum-Schneiden in Stockheim. Foto: Maria Schmid

Am Sonntag, 2. April, findet außerdem das Osterbrunnenfest fest statt - diesmal allerdings anders als gewohnt. Die schlechten Wetteraussichten machen den Planern einen Strich durch die Rechnung. Der Kur- und Tourismusbetrieb teilte am Donnerstag mit, dass das Fest nicht am Luitpold-Leusser-Platz vor dem Kurhaus stattfinden wird. "Trotz der regnerischen Wetterprognose möchten wir die Arbeit der Gestaltung der Osterbrunnen würdigen und das Fest zumindest im kleinen Rahmen am Sonntag, 2. April, um 14 Uhr im trockenen Kurtheater feiern", heißt es. Die musikalische Eröffnung übernimmt die Stadtkapelle Bad Wörishofen, dann spricht Bürgermeister Stefan Welzel. Die restlichen Standkonzerte entfallen. Zudem öffnen die Einzelhändler an diesem verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen.

Hans Höbel (von links), Ottilia Trommer und Ilse Filser vom Obst- und Gartenbauverein Bad Wörishofen übernehmen heuer den Brunnen, den bislang Schulkinder geschmückt hatten. Foto: Maria Schmid

Weitere "Oster-Ei-lights" gibt es zu entdecken. Die Osterdekoration am Denkmalplatz beinhaltet dieses Jahr eine Duftstation mit dem Motto "Frühlingsduft liegt in der Luft" mit verschiedenen Gerüchen des Frühlings. Zu einer "Osterrunde" wird ebenfalls eingeladen. Informationen dazu enthält die Teilnehmerkarte, die im Kurhaus oder in der St.-Lukas-Stiftung kostenfrei zur Abholung bereitliegt. An einer Station entlang der Route kann die Teilnehmerkarte gestanzt werden. Diese Karte ist an der Gäste-Information vorzuzeigen. Es gibt eine kleine Osterüberraschung.