So will Bad Wörishofen das Sonnenbüchl-Freibad retten

Plus Die Zukunft des Freibads von Bad Wörishofen löst eine hitzige Debatte im Strategieausschuss aus. Es geht um einen überraschenden Vorstoß.

Von Markus Heinrich

Es sollte um die Zukunft des Freibads von Bad Wörishofen gehen. Zunächst ging es im Strategieausschuss des Stadtrates aber vor allem um die Vergangenheit – darum, was einstige Stadträte alles nicht unternommen hätten, um das Freibad frühzeitig besser aufzustellen. Sportsachgebietsleiter Christian Strohmenger nahm dabei kein Blatt vor den Mund und sorgte damit auch für ein bisschen Empörung in der Runde. Strohmenger machte klar, dass jetzt gehandelt werden müsse. Andernfalls sei das Bad von der Schließung bedroht. Der Ausschuss setzte am Ende durch, dass ein Beschluss gefasst wurde, obwohl das nicht geplant war. Vor allem Grünen-Fraktionschefin Doris Hofer hatte darauf gedrängt und ihrem Ärger Luft gemacht.

Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) kündigte zu Beginn der Sitzung einen "inhaltlichen Kassensturz" an und betonte, das Freibad sei der Stadtverwaltung wichtig. Welzel erinnerte allerdings auch daran, dass man sich im Stadtrat "immer etwas gescheut" habe, an "die großen Brocken ranzugehen". Wie groß diese Brocken sind, schilderte dann Strohmenger. Das Bad werde im nächsten Jahr 60 Jahre alt. "Die Herausforderungen sind größer geworden." Er nannte abgeplatzte Fliesen, defekte Pumpen, Risse an der Fassade, eine veraltete Ausstattung, mangelnde Barrierefreiheit, eine alte Sprunganlage, die Rutschen und den aktuellen Personalmangel. Dieser führt dazu, dass das Freibad an drei Tagen in der Woche geschlossen bleiben muss. "Auch die Wasseraufbereitung ist in die Jahre gekommen", berichtete Strohmenger.

