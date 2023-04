So will Bad Wörishofens Asylkreis Geflüchtete in die Gastronomie bringen

In Bad Wörishofen wurden Flüchtlinge für ein Projekt ausgewählt, das ihnen selbst und auch den Hoteliers der Stadt helfen soll. Kritik gab es an der Unterbringung.

Mathe- und Sportlehrer, ein ehemaliger hoher Staatsbeamter, ein Richter und eine gute Idee aus München – für den ökumenischen Arbeitskreis Asyl Bad Wörishofen unter der Leitung von Pfarrer Arne Schnütgen gab es gleich mehrere positive Überraschungen. Es geht dabei auch um ein Projekt, das Flüchtlinge schnell in die Bad Wörishofer Gastronomie bringen soll, die dringend Arbeitskräfte benötigt.

Es begann mit dem neuen Deutschkurs, der vom Arbeitskreis für diejenigen angeboten wird, die in der Notunterkunft Bad Wörishofen untergebracht sind und aufgrund ihres ungeklärten Status noch keine Möglichkeit haben, einen offiziellen Sprachkurs zu besuchen. Insgesamt zwölf Plätze konnten vergeben werden, die Auswahl wurde von Mitarbeitenden der Notunterkunft getroffen und konzentrierte sich auf diejenigen, die besonders aufgefallen waren, da sie sich täglich eine ruhige Ecke suchten und dort auf eigene Faust – unterstützt durch Online-Videos – Deutsch lernten.

Die teilnehmenden Flüchtlinge in Bad Wörishofen sind vielfach Akademiker

So staunten die Deutschlehrerinnen Angelika Beck, Hannelore Ide, Gabriele Layer und Stefanie Marzall nicht schlecht, als zur ersten Stunde im evangelischen Gemeindezentrum neun hoch motivierte Männer aus Afghanistan und Pakistan im Alter zwischen 20 und 54 Jahren erschienen, die schon rudimentäre Deutschkenntnisse vorweisen konnten. Fast alle sind Akademiker, andere haben als Konditor, Friseur und Logistiker gearbeitet und alle haben nur einen Wunsch: so schnell wie möglich einen Status zu erlangen, der ihnen ermöglicht, Arbeit zu finden. Dass dieser Weg nur über entsprechende Sprachkenntnisse führt, ist ihnen klar – deshalb nehmen sie das ehrenamtliche Angebot des Helferkreises sehr gerne an.

Intensivwoche in Bad Wörishofen für Arbeit in der Gastronomie geplant

Eine weitere Überraschung gab es dann am Abend beim Treffen des Helferkreises, wo Elena Münnich, ehemalige Asylkoordinatorin im Landratsamt, das Projekt „Über den Tellerrand“ vorstellte, das sie seit einigen Jahren in München leitet. Über eine Gastroakademie soll Geflüchteten der Einstieg in die Gastronomie erleichtert werden. Vom 8. bis 12. Mai findet in Bad Wörishofen nun eine Intensivwoche mit theoretischen und praktischen Übungen statt, die von Hygienevorschriften bis über die Themen Tisch eindecken, Gemüse schneiden und Getränke- und Speiseservice reichen. Insgesamt zwölf Plätze werden vergeben. Voraussetzung ist neben Interesse für diese Art von Arbeit auch das B1-Sprachniveau, das heißt, wesentliche Zusammenhänge können verstanden und kommuniziert werden.

Münnich, die auf Einladung von Tobias Kotonski nach Bad Wörishofen gekommen war, hat mit diesem Projekt bereits in München gute Erfahrungen gemacht. Sie hat auch schon mit heimischen Hoteliers Kontakt aufgenommen, die bereit sind, interessierten Teilnehmern und Teilnehmerinnen nach Abschluss des Lehrgangs eine Schnupperwoche oder ein Praktikum anzubieten. „Auch eine Lehre ist denkbar“, so Münnich. Die Mitglieder des Arbeitskreises waren von der Idee sehr angetan und werden nun geeignete Teilnehmende suchen.

Weniger Erfreuliches berichtete Manfred Greiner von der Notunterkunft im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen. Dort sind derzeit 405 Geflüchtete untergebracht, 100 sollen noch dazukommen, sobald die Voraussetzungen des Brandschutzes geklärt sind. „Die Menschen dort sind mehr oder weniger sich selbst überlassen“, berichtet Greiner. Für wenig Verständnis sorgten auch die Sinti und Roma, die mit ukrainischen Pässen einreisten und nur die Sozialleistungen abgreifen würden, wie kritisiert wurde. „So etwas sollte nicht möglich sein“, hieß es dazu im Asylkreis. Mit einer guten Idee beendete Schnütgen das Treffen: Die evangelische Kirche überlege derzeit, das beliebte „Ma(h)l nicht allein“, ein monatliches Essen für Alleinstehende, wieder aufleben zu lassen, auch da könnten Geflüchtete als Unterstützung integriert werden. Der Arbeitskreis Asyl trifft sich wieder am 16. Mai um 18 Uhr im Pfarrheim an der Schulstraße, Interessenten sind herzlich willkommen, vor allem Sprachlehrkräfte werden dringend gesucht.