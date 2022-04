So will Bad Wörishofens neues Kurorchester punkten

Plus Der neue Orchesterchef Josef Csik gibt Einblick in ein nervenaufreibendes Auswahlverfahren. Fans müssen sich auf neue Spielzeiten einstellen.

Nach 30 Jahren mit Musica Hungarica gibt es in Bad Wörishofen ein neues Kurorchester. Das erste Konzert von „Gentle Moods“ steht kurz bevor. Klar ist, dass sich manches ändern wird. Orchesterchef Josef Csik erläutert, wie das Ensemble künftig auftreten wird und was die Besucherinnen und Besucher erwarten dürfen.