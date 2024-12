So wird ein Riesen-Lebkuchenhaus gemacht

Was gibt es Schöneres zur Vorweihnachtszeit als ein mit Liebe handgefertigtes Lebkuchenhaus? Küchendirektor Jörg Richter setzt im Steigenberger-Hotel „Der Sonnenhof“ seit Jahren mit einem Riesen-Lebkuchenhaus Maßstäbe. Aus 31 Kilo Lebkuchen, 15 Kilo Puderzuckermasse und 1,5 Kilo bunten Laible schafft er ein Traumhaus für die Gäste des Luxushotels. Erstmals verrät Richter sein Lebkuchenrezept und eine Anleitung, mit der ein Nachbau in Klein in jedem Fall gelingt.

