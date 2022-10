So wollen Firmen das Rennen um die Nachwuchskräfte gewinnen

Plus Eine offene Stelle alleine reicht nicht mehr aus, um Auszubildende zu finden. Stattdessen gibt es Zugaben, von Tablet bis zum Fitness-Zuschuss.

Geburtenschwache Jahrgänge und der Trend zu höheren Schul- und Studienabschlüssen haben bei etlichen Firmen der Region zahlreiche unbesetzter Lehrstellen zur Folge. Wie sich Arbeitgeber deshalb attraktiv machen, und nach welchen Kriterien Jugendliche sich für ihren Berufsweg entscheiden, wurde bei der großen Ausbildungsmesse in Bad Wörishofen deutlich.