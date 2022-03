Bad Wörishofen

So wurde Bad Wörishofens Impfzentrum über Nacht zur Flüchtlingsunterkunft

Plus Das Landratsamt nimmt die Schließung des Impfzentrums Bad Wörishofen zurück und setzt eine völlig andere Lösung um. Dazu mussten die Malteser in kurzer Zeit eine Notunterkunft schaffen. Allerdings läuft heuer der Mietvertrag aus.

Von Helmut Bader und Markus Heinrich

Das Aus für das Impfzentrum in Bad Wörishofen war bereits besiegelt, doch nun kommt es anders. Das Landratsamt will das Impfzentrum nun doch behalten – und trotzdem eine Notunterkunft für Kriegsflüchtlinge dort einrichten. In einer Blitzaktion musste dazu in dem früheren Möbelhaus die Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet werden, wie die Malteser berichten.

