Söder lobt die Arbeit der Bad Wörishofer Tafel

Ministerpräsident Markus Söder besucht Bad Wörishofen und bricht eine Lanze für die Ehrenamtlichen. Im Kneipp-Tretbecken wird es dann sogar philosophisch.

Ministerpräsident Markus Söder und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek haben am Montag die Tafel in Bad Wörishofen besucht und den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihr großes soziales Engagement gedankt. Die Wörishofer Tafel sei eine ganz besondere Einrichtung, betonte Söder, die Vielfalt an Angeboten für Hilfsbedürftige sei erstaunlich. „Es ist wirklich toll, was ihr macht“, sagte er zu Gründerin und Vorsitzenden Ilse Siefert-Westphal, die am Ende des hohen Besuchs nüchtern feststellte: „Es war wie ich erwartet hatte, er hat nichts mitgebracht“.

Söder und Holetschek nahmen sich viel Zeit, mit den vielen anwesenden Ehrenamtlichen zu sprechen und ein bisschen mitzuhelfen. Sie luden das frische Obst und Gemüse aus dem Transporter. Westphals Blick gehe "weit über die Ausgabe von Lebensmitteln hinaus", lobte Holetschek, der seit 2005 Schirmherr der Tafel ist. "Sie hat Benefizkonzerte organisiert und ein starkes Netzwerk rund um die Tafel gesponnen."

Markus Söder betont in Bad Wörishofen, dass es eine stetige Aufgabe sei, die Mittel für die Tafeln zu erhöhen

Auch Bürgermeister Stefan Welzel strahlte. „Es ist einfach ein tolles Zeichen der Wertschätzung“, sagte er. Söder hatte eine gute Nachricht im Gepäck. „Wir haben die Mittel für die Tafeln massiv auf eine Million Euro erhöht“, sagte er und ergänzte: „Ich sehe es als stetige Aufgabe, das in den nächsten Jahren weiter zu erhöhen.“

Beim Wassertreten testete Markus Söder die Kneipp-Therapie. Foto: Kathrin Elsner

Holetschek lotste Söder dann noch zu einem Wassertretbecken im Gasthof Adler. „Ich denke, dass Kneipp ein großartiges Naturheilverfahren ist, gerade im Bereich der Prävention“, sagte er, zog sich mit Söder und der anderen Politprominenz die Hosenbeine hoch und stieg ins Becken. Ob Söder der nächste Kurgast wird? Zumindest ist er der Meinung: „Die Intellektuellen und die Philosophen, die Pilgern nach Wörishofen“.





