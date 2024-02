Bad Wörishofen

18:32 Uhr

Solar-Offensive in Bad Wörishofen: Söder kommt zum Spatenstich

Plus In Bad Wörishofen werden die Möglichkeiten für Sonnenstrom enorm erweitert. Der Solarpark Bad Wörishofen kommt, zudem zahlreiche öffentliche Anlagen.

Von Markus Heinrich

Strom aus Sonnenenergie erhält in diesem Jahr in Bad Wörishofen einen ordentlichen Schub. Ministerpräsident Markus Söder selbst wird zum Baustart der Fotovoltaik-Großanlage am Allgäu Skyline Park den Spaten in die Erde rammen. Zudem bestücken die Stadtwerke Bad Wörishofen heuer zahlreiche öffentliche Gebäude mit Fotovoltaik-Anlagen, wie nun bekannt wurde.

Wenn Söder kommt, geht es nicht nur um ein paar Solarzellen, das ist klar. Beim Allgäu Skyline Park entsteht der Solarpark Bad Wörishofen. Auf Carports werden insgesamt 9,9 Megawatt/Peak installiert oder 9500 Kilowatt/Peak. Diese zahlen nennt die Energiepark Anlagenbau aus Ulm, welche das Großprojekt in Bad Wörishofen umsetzt.

