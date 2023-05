Sommerbauverbot in Bad Wörishofen: Ausnahme für Glasfaser-Ausbau

Plus Nächste Ausnahmen vom strengen Sommerbauverbot in Bad Wörishofen. Diesmal geht es um Glasfaser - allerdings um weniger davon als erhofft.

Vorfahrt für schnelles Internet in Bad Wörishofen: Für einen Glasfaserausbau macht der Stadtrat sogar eine Ausnahme vom faktischen Sommerbauverbot. Doch wer dachte, es geht um den angekündigten Ausbau des ganzen Stadtgebiets, wurde enttäuscht.

Bad Wörishofens strenge Lärmschutzverordnung kommt einem Bauverbot in der touristischen Hochsaison gleich. Allerdings sind Ausnahmen möglich, wie jetzt beim Glasfaser-Ausbau. Das allerdings hat der Stadtrat jetzt sehr kurzfristig beschlossen, einen Tag vor dem angekündigten Beginn der Bauarbeiten. Diese sollen vom 16. Mai bis zum 2. Juni dauern. Dabei gehe es laut Ordnungsamtsleiter Andreas Létang allerdings noch nicht um den groß angekündigten Ausbau der Kernstadt mit Glasfaserleitungen, die auf Wunsch bis in die Gebäude reichen. Diese Aufgabe hat die Telekom übernommen. Der große Ausbau solle aber ebenfalls noch heuer beginnen.