Bad Wörishofen

13:00 Uhr

Sommerfest für die Ukraine-Flüchtlinge: Glücksmomente in schwierigen Zeiten

160 ukrainische Flüchtlinge, darunter 40 Kinder, aus Bad Wörishofen und Türkheim kamen zudem großen Sommerfest in Bad Wörishofen. Das Foto zeigt einen Teil der Gäste.

Plus Unternehmer Dieter Glass geht der Krieg in der Ukraine besonders nahe. Deshalb holte er Vereine ins Boot und feierte in Bad Wörishofen ein großes Integrationsfest.

Von Kathrin Elsner

Für ein paar Stunden wieder unbeschwert fröhlich sein –dieses Gefühl wollte Dieter Glass vor allem den ukrainischen Kindern aus Bad Wörishofen und Türkheim ermöglichen. Die Firma Glass lud 160 ukrainische Flüchtlinge zu einem großen Sommerfest ein, dass von ortsansässigen Vereinen unterstützt wurde. Es wurde ein Fest der Integration.

