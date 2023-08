Sommertrilogie zeigt abstrakte Malerei und Skulpturen in Bad Wörishofen

Plus Drei Künstlerinnen zeigen in Bad Wörishofen eine bemerkenswerte Schau. Dabei geht es auch um Raum und Leere.

„Sommertrilogie in den Kunstwerken“: Wer abstrakte Malerei und Skulpturen dieses Genres liebt, sollte diese Ausstellung in den Kunstwerken nicht versäumen. Drei Künstlerinnen stellen dort bis zum 20. August ihre Werke aus, die bereits auf den ersten Blick durch gemeinsame Schwingungen auffallen.

Die Gemälde von Jutta Lehmann und Mechthild Gehres aus München, wie auch die Gebilde von Ariane Ehinger aus Bad Waldsee machen deutlich, dass nicht nur in Film oder Literatur, sondern auch im künstlerischen Bereich harmonische Trilogie möglich ist. Landschaften sind für Mechthild Gehres und Jutta Lohmann Inspirationsquellen ihrer Kunst.