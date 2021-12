Bad Wörishofen

Sonderimpftag in Bad Wörishofen: Es gibt noch Termine

Im Impfzentrum Bad Wörishofen stehen für den Sonderimpftag gegen Corona am Sonntag, 19. Dezember, insgesamt 1700 Termine zur Verfügung. So meldet man sich an.

Für dem Sonderimpftag im Bad Wörishofer Impfzentrum am Sonntag, 19. Dezember, sind noch Termine frei. Darauf machte das Landratsamt am Dienstag aufmerksam. Wer sich gegen Corona impfen lassen will, kann im Bayerischen Impfportal unter impfzentren.bayern einen Termin buchen. Das Impfzentrum ist an diesem Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Möglich sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Es stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung. 20 Ärztinnen und Ärzte werden beim Sonderimpftag in Bad Wörishofen Impfungen verabreichen Für den Sonderimpftag werden insgesamt 1700 Termine vergeben. Es impfen 20 Ärzte und Ärztinnen. Zum Impfen mitgebracht werden sollten der Personalausweis und, falls vorhanden, Impfpass und medizinische Unterlagen wie zum Beispiel Herzpass, Allergieausweis, Diabetikerausweis oder Medikamentenplan. Viele weitere Informationen zu Corona und zur Impfung hält das Landratsamt unter www.unterallgaeu.de/corona bereit. (mz) Lesen Sie dazu auch Bad Wörishofen Impfzentrum Bad Wörishofen impft vorerst keine Kinder unter zwölf

