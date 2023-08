Bad Wörishofen

Sondersitzung: Der Stadtrat nimmt sich den Bürgermeister zur Brust

Plus Der Stadtrat hat die Befugnisse von Bürgermeister Welzel bei Personalangelegenheiten eingeschränkt. Ihm wurden Defizite in der Personalführung vorgeworfen.

Mehr als vier Stunden lang wurde hinter verschlossenen Türen geredet, diskutiert, gestritten und geschimpft – im Fokus stand Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU), dem vom gesamten Stadtrat schon im Vorfeld „ein erhebliches Defizit bei der Personal- und Mitarbeiterführung“ vorgeworfen wurde. In der nichtöffentlichen Sitzung soll es turbulent zugegangen sein, doch wer Details wissen will, bekommt von der Stadträten die kalte Schulter gezeigt. In einer kurzen Pressemitteilung wurde am Donnerstagnachmittag dann erläutert, dass die Befugnisse des Rathauschefs in Personalangelegenheiten weitgehend eingeschränkt werden. In Welzels Umgang mit den Beschäftigten sehen viele den Hauptgrund für die massenhafte Personalflucht im Bad Wörishofer. Demnach haben knapp 50 von 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit Welzels Amtsantritt 2020 das Rathaus verlassen.

Wer Details aus der Sondersitzung des Bad Wörishofer Stadtrates wissen will, läuft gegen eine Mauer des Schweigens

Noch länger als die eigentliche Sitzung dauerte es dann am Donnerstag, bis alle Formulierungen in einer Pressemitteilung so lange abgestimmt worden waren, bis letztlich alle Stadtratsfraktionen und der Bürgermeister damit einverstanden waren. Wer Genaueres aus der nichtöffentlichen Sitzung wissen will, stößt auf eine geschlossene Mauer des Schweigens, oder, wie es Welzels Parteifreundin und CSU-Fraktionschefin Michaela Bahle-Schmid auf Anfrage unserer Redaktion formulierte: „Zu nichtöffentlichen Inhalten, bei denen es um sensible Personalthemen geht, werde ich öffentlich nicht Stellung nehmen.“ Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl hatte schon vor der Sitzung betont: „Personalangelegenheiten dürfen nur nichtöffentlich behandelt werden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

