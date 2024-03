Bad Wörishofen

Sonnenhof-Sanierung löst neue Debatte um Sommerbauverbot in Bad Wörishofen aus

Das Luxushotel "Der Sonnenhof" in Bad Wörishofen wird derzeit saniert.

Plus Das fast 100 Jahre alte Luxushotel Sonnenhof in Bad Wörishofen muss aufwendiger saniert werden als gedacht. Deshalb ging es nun um Ausnahmen vom Lärmschutz.

Von Markus Heinrich

Die Debatte um Bad Wörishofens Sommer-Bauverbot ist wieder da - diesmal ausgelöst von der Sanierung eines Luxushotels. Dort muss man weitaus mehr machen als befürchtet.

In Bad Wörishofen gibt es eine Lärmschutzverordnung, die einem Bauverbot in den Sommermonaten gleichkommt. Immer wieder wird der Stadtrat um Ausnahmen gebeten, nicht selten stimmt er zu. Zuletzt hat der Rat die Zügel aber angezogen und auch einige Ausnahmewünsche verweigert. Nun lag ein weiteres Ersuchen auf dem Tisch, gestellt für das Luxushotel Steigenberger "Der Sonnenhof". Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel liegt direkt am Kurpark und wird derzeit saniert. Allerdings habe sich dabei herausgestellt, dass weitaus mehr gemacht werden muss als erwartet, schilderte Ordnungsamtsleiter Simon Bayer im Stadtrat. Unter anderem müsse der gesamte Dachstuhl erneuert werden, berichtete Bayer. "Das war eigentlich nicht geplant." Direktor Peter Messner erläuterte unserer Redaktion, dass der Dachstuhl ursprünglich nur ertüchtigt werden sollte. Nun komme er komplett neu und man müsse zusehen, dass man das Dach schnell wieder dicht bekomme.

