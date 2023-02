Sopran-Talente eröffnen die Saison der Meisterkonzerte in Bad Wörishofen

Elisabeth Freyhoff und Serafína Starke sorgen im Festsaal des Klosters von Bad Wörishofen für Begeisterung.

„Wir Schwestern zwei, wir schönen … wir tragen gleich Gewand … und singen Hand in Hand.“ Das von Johannes Brahms vertonte Gedicht von Eduard Mörike sangen sie tatsächlich wie zwei Schwestern: die Sopranistinnen Elisabeth Freyhoff und Serafína Starke. Mit dem Auftritt dieser beiden sehr talentierten jungen Sängerinnen begann schon in der Vorsaison dieses Jahres die klassische Meister-Konzertreihe im Festsaal des Dominikanerinnenklosters in Bad Wörishofen.

Dietmar Gräf aus Bad Wörishofen, der Initiator der Meisterkonzerte, bewies wieder einmal eine glückliche Hand bei der Auswahl dieser Interpretinnen, die das Publikum merklich begeisterten. Ja, sie sangen Hand in Hand – Seite an Seite – an diesem Liederabend der besonderen Klasse, von Dietmar Gräf in gewohnt starker Begleitung am Steinway-Flügel. Sie sangen Lieder im Duett und Solo-Arien aus großen klassischen Opern. Die "Walpurgisnacht“ von Brahms war ebenso zu hören wie „Schelm! Halte fest!“ von Carl Maria von Weber mit dem Duett von Agathe und Ännchen aus „Der Freischütz“. Hörenswert waren auch die Solopartien des Abends. So sang Elisabeth Freyhoff unter anderem Lieder von Gabriel Fauré. Später schlüpfte sie in die Rolle der Susanna aus der Oper „Le nozze di Figaro“. Serafina Starke glänzte mit der Arie „Einst träumte meiner Sel’gen Base“ aus „Der Freischütz“. Außerdem sang sie Lieder von Richard Strauß wie die zauberhafte „Wasserrose“, bei der Dietmar Gräf das sanfte Tropfen des Wassers dem Flügel entlockte.

Eine Überraschung im Programm des Meisterkonzerts im Kloster Bad Wörishofen - und ein "tierisches" Finale

Robert Schumann schrieb die Melodie für so schöne Lieder wie „Schön Blümelein“ von Robert Reinik. Weil es nicht im Programmheft stand, war die „Barkarole“ aus „Hoffmanns Erzählungen“ von Jacques Offenbach eine großartige Überraschung. Und weil das so gut bei den Gästen ankam, durften sie es bei den Zugaben noch einmal hören. Die erste Zugabe jedoch war einfach entzückend und hatte den Titel „Katzen-Duett“. Gioachino Rossin machte diese Komposition zu einem amüsanten Highlight und das mit nur einem Doppellaut, den die Sopranistinnen in den unterschiedlichsten und unmissverständlichen Variationen sangen: „Miau“. Man wird wohl noch viel von den beiden Frauen hören.