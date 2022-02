Sorgen im Unterallgäu vor den Folgen von Putins Krieg in der Ukraine

Plus Stadtwerke Bad Wörishofen fragen Einsparpotenzial beim Gas ab. Mercedes holt Testfahrer aus Sibirien zurück. Was Unternehmen droht, macht Tricor-Chef Martin Müller deutlich – und stellt eine klare Forderung.

Welche Auswirkungen hat der Krieg in der Ukraine auf die Unternehmen und Menschen im Unterallgäu? Tricor-Chef Martin Müller erwartet hohen Druck durch weiter steigende Energiepreise. Die Stadtwerke Bad Wörishofen haben Großabnehmer vorsichtshalber bereits gebeten, mögliches Sparpotenzial beim Gas zu ermitteln. Auch die Flüchtlingsfrage wird sich stellen. Die einstige Erstaufnahmeeinrichtung in Bad Wörishofen ist allerdings mittlerweile ein Impfzentrum, die Kapazitäten der Unterkünfte im Unterallgäu laut Landratsamt erschöpft. Man suche händeringend nach Vermietern.