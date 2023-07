Soundfeld-Festival Bad Wörishofen mit Pop und Rock für den guten Zweck

In Bad Wörishofen steigt das mittlerweile sechste Soundfeld-Festival. Die Organisatoren versprechen hochkarätige Künstler.

Pop-musikalische Vielfalt für den guten Zweck: Der Bad Wörishofer Verein Yalla Yalla präsentiert das mittlerweile sechste Soundfeld-Festival.

Die Reitanlage von Bad Wörishofen verwandelt sich am Freitag und Samstag, 28. und 29. Juli, in eine Festival-Area. Der Verein Yalla Yalla Kultur hilft hat nach eigenen Angaben ein "hochkarätiges und abwechslungsreiches Line-Up" auf das Gelände an der Bad Wörishofer Umgehungsstraße gelotst. Dabei profitierten die Organisatoren einmal mehr von ihren traditionell guten Kontakten in die derzeit angesagte junge österreichische Popszene. "Der Nino aus Wien" zum Beispiel ist aus den FM4-Charts bekannt. Aber auch die anderen Bands sind auf den Festivalbühnen des Landes bestens präsent. Der gesamte Erlös des Soundfelds kommt wie immer den sozialen Projekten des Vereins zugute.

Das ist beim Soundfeld-Festival in Bad Wörishofen geboten

Die Festivalbesucher können sich auf zwei abwechslungsreiche Abende freuen: Am Freitag eröffnen Earplant mit ihrem Mix aus Psychedelic, Alternative, Jazz, Rap und Rock. Es folgt Lyca mit einem Potpourri aus eingängigem Salsa-Groove und Garage- und Psychedelic-Rock. Anschließend schütten Marcoca aus Kaufbeuren Funk, Jazz und Surfrock in den popmusikalischen Experimentiertiegel. Den Freitag beschließt die BrassWG mit einer Mischung aus Balkan, Funk, Elektroswing und sattem Bläsersound.

Der "Bob Dylan vom Praterstern" ist in Bad Wörishofen mit dabei

Mit einer Mischung aus Folk, Pop oder politischen Raptexten eröffnet La Canne Carreaux den Festivalsamstag. Danach präsentieren Sperling aus Österreich Post-Hardcore mit Tiefgang. "What are people for?" bringen eine Mischung aus Dance-Vibes und provokanten Inhalten aus der Landeshauptstadt auf die Soundfeld-Bühne. "Der Nino aus Wien" schließlich liefert Wienerlied, Britpop, Indierock und Folksong in einem. Als „besten jungen Songwriter des Landes” und „Bob Dylan vom Praterstern” titulierte ihn das Wochenmagazin Falter. Er erreichte zahlreiche Chartplatzierungen und mehrere Nummer-eins-Hits in den FM4-Charts.

Neben den musikalischen Acts wird DJ Mr. Oggman das Publikum unterhalten. Los geht es am Freitag ab 17 Uhr. Mit dem Erlös unterstützt der Verein vor allem Kinder durch Stipendien und Schulen in Guatemala. Karten gibt es online über die Soundfeld-Homepage, im Café Barths, im Café Handwerk und im Whisky Blues in Bad Wörishofen sowie im Füllwerk in Türkheim. Weitere Informationen unter www.soundfeld-festival.de. (mz)

Lesen Sie dazu auch