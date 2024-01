Bad Wörishofen

Ein spannendes Jahr als Neubeginn für zwei Wörishofer Ärzte

Plus Claus Keller will künftig mehr Zeit für Reisen und Autos haben – und hat deshalb seine Praxis in Bad Wörishofen verkauft. Der neue Eigner ist nah dran am Spitzensport.

Der eine hat einen mutigen Schritt zurück in die alte Heimat gewagt, der andere ist mutig einen Schritt zurückgetreten und hat den Platz in der ersten Reihe frei gemacht. Für Claus Keller, den ehemaligen Inhaber des privatärztlichen Zentrums und den neuen Eigentümer, Patrick Dolp, war das vergangene Jahr von weitreichenden Entscheidungen geprägt.

Eigentlich wollte Keller, der die Praxis seit 27 Jahren geführt hat, noch fünf bis sechs Jahre als Inhaber weitermachen, als im letzten Jahr über einen befreundeten Kollegen der Kontakt zu Dolp hergestellt wurde, der auf der Suche nach einer eigenen Praxis war. Dolp, der in Hausen aufgewachsen und in Mindelheim zur Schule gegangen ist, war in München als Orthopäde und Unfallchirurg tätig und spezialisierte sich zusätzlich auf Fußchirurgie.

