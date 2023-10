Bad Wörishofen

vor 18 Min.

Spaß auf der ganzen Linie: Line Dancer legen in Bad Wörishofen los

Line Dance in Bad Wörishofen: Rund 60 Tanzbegeisterte kamen zum Schnupperkurs der "Cheerful Stompers". Trainerin Kathrin Negele (links vorne in schwarz) leitete die große Gruppe an.

Plus Aus einer Idee mit ungewöhnlichem Geburtsort wird gleich im ersten Versuch ein Erfolg. Was man über Line Dance in Bad Wörishofen wissen muss.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

"Ich bin sehr überrascht, dass es so gut ankommt", sagt Rita Straub, die gemeinsam mit Kathrin Negele die neue Line Dance Gruppe in Bad Wörishofen leitet und mit großen Augen beobachtet, wie rund 60 Menschen in den Pfarrsaal zum Schnupperkurs strömen. Die Idee, mit den "Cheerful Stompers" aus Mindelheim in der Kneippstadt aktiv zu werden, hatte einen besonderen Geburtsort.

"Line Dance kenne ich aus Film und Fernsehen, das hat mir schon immer gut gefallen", sagt Cornelia Filser und ergänzt: "Das Tolle ist auch, dass man alleine ohne Tanzpartner tanzen kann". Ihr 20-jähriger Sohn Niklas ist gespannt auf den neuen Tanzstil und freut sich, dass man ihn zu fetziger Musik tanzen kann. An diesem Tag ist er einer der wenigen Männer im Kurs. Auch Gerhard Lazik hat sich unter die tanzbegeisterten Damen gemischt und verrät mit einem Augenzwinkern: "Ich wurde gezwungen". Seine Lebensgefährtin Liane Hammerbacher steht neben ihm und lacht fröhlich. "Wir haben Line Dance im Urlaub in der Hotelanlage gesehen und uns gedacht, schaun wir mal, ob wir das selbst auch auf die Reihe kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen