Spaziergängerin sorgt für Polizeieinsatz am Segelflugplatz

Eine Frau überquert in Bad Wörishofen samt Rad und Hund ein Flugfeld. Jetzt ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

Mit Fahrrad und Hund, bei schönem Wetter: Eine Spaziergängerin hat in Bad Wörishofen versehentlich einen Zwischenfall am Segelflugplatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei habe die 62-Jährige am Samstagmittag samt Rad und Hund das Flugfeld überquert, obwohl dort Flugbetrieb herrschte. Die aufgestellten Sperrhinweise habe die Frau übersehen.

Ein motorisierter Flieger, welcher die Segelflugzeuge in die Höhe bringt, habe seine Anfahrt zum Startpunkt unterbrechen müssen. "Zu einer konkreten Gefährdungssituation kam es nicht, da der Flugzeugführer aufmerksam war", teilt die Polizei mit. Die Frau erwartet dennoch eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. (mz)

