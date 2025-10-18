SPD schlägt Daniel Pflügl als nächsten Bürgermeister von Bad Wörishofen vor

In einer Mitgliederversammlung haben sich nun auch die Bad Wörishofer Mitglieder des SPD-Ortsvereins Mindelheim-Bad Wörishofen für den parteilosen Daniel Pflügl als nächsten Bürgermeisterkandidaten ausgesprochen.

Wie Jürgen Thiemann am Donnerstag mitteilte, hat die Versammlung einstimmig für die gemeinsame Nominierung eines Bürgermeisterkandidaten mit CSU und Bündnis 90/Die Grünen ausgesprochen. Außerdem wurde ein Empfehlungsbeschluss für Daniel Pflügl als gemeinsamen Kandidaten gefasst.

Pflügl selbst konnte nicht zur Versammlung kommen, er war gesundheitlich begingt verhindert. Deshalb erklärten die ehemaligen Stadträte Stefan Ibel und Helmut Vater sowie der amtierende Stadtrat Jürgen Thiemann, warum sie Daniel Pflügl für den geeigneten Kandidaten für das Bürgermeisteramt in der größten Stadt des Landkreises Unterallgäu halten. Der Empfehlungsbeschluss für Daniel Pflügl erfolgte daraufhin laut Thiemann ebenfalls einstimmig. Die gemeinsame Nominierungsversammlung soll am 8. November stattfinden. Auch die Gruppierung Generation Fortschritt hatte angekündigt, Daniel Pflügl unterstützen zu wollen. Ein Beschluss steht aber noch aus.

Zuvor hatten sich in einer wegweisenden Entscheidung sowohl die CSU als auch die Grünen in Bad Wörishofen dafür ausgesprochen, den parteilosen Daniel Pflügl als gemeinsamen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im März 2026 zu unterstützen. Damit stellt sich die CSU gegen ihren eigenen, amtierenden Bürgermeister Stefan Welzel.

Bei parallel stattfindenden Ortsversammlungen stimmten die CSU-Mitglieder mit 87 Prozent für Pflügl. Die Grünen, bei denen Pflügl früher selbst Mitglied war, votierten einstimmig für ihn.

Daniel Pflügl ist 50 Jahre alt, Zweiter Bürgermeister von Bad Wörishofen und in Bad Wörishofen aufgewachsen. Der studierte Verwaltungswissenschaftler ist von Beruf Polizist und arbeitet als stellvertretender Leiter der Münchner Mordkommission 1.