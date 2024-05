SEK-Einsatz in Bad Wörishofen: Suche nach verdächtigen Chemikalien

In Bad Wörishofen waren Spezialkräfte der Polizei und Experten für Gefahrstoffe im Einsatz. Die Polizei hat einen 55-Jährigen in Gewahrsam genommen.

Das Sondereinsatzkommando SEK rückte am Donnerstag in Bad Wörishofen an, gemeinsam mit anderen Polizeikräften. Entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten. Der Grund der weitreichenden Aktion war im wahrsten Sinne des Wortes explosiv.

Polizeikräfte durchsuchten seit Donnerstagvormittag mehrere Wohnungen und ein Wohnmobil im Stadtgebiet Bad Wörishofen. Das teilte das Präsidialbüro in Kempten unserer Redaktion auf Nachfrage mit. Die Polizei erhielt demnach bereits im Januar 2024 Hinweise darauf, dass ein 55 Jahre alter Mann bestimmte Stoffe gekauft habe. Diese seien für sich genommen ganz legal erhältlich, so die Polizei. Allerdings sei bekannt, dass die fraglichen Substanzen bei der Zusammensetzung mit anderen Stoffen zur Herstellung explosionsgefährlicher Stoffe geeignet sind. „Es handelte sich um rund ein Dutzend Liter Säure“, teile die Polizei zum Ziel der Suche mit.

Die Polizei hat in Bad Wörishofen einen Mann in Gewahrsam genommen

Der 55-jährige Unterallgäuer habe der Polizei im Vorfeld des Einsatzes weitere Angaben zu dem Kauf der Säuren verweigert. Das Amtsgericht Memmingen habe deshalb im April einen Durchsuchungsbeschluss erlassen. Dieser sei nun vollzogen worden, unter anderem mit Spezialkräften. Vor Ort waren unter anderem das Sondereinsatzkommando SEK aus München und Experten für Gefahrstoffe.

Der 55-Jährige befand sich während der Durchsuchungen in polizeilichem Gewahrsam. Danach werde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft entschieden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt. Was der 55-Jährige mit den Säuren vorhatte, ist unklar. Es lägen keine Erkenntnisse vor, dass bereits Chemikalien vermischt wurden. Die aufgefundenen Stoffe seien alle noch original verpackt gewesen, so die Polizei. Der Mann sei nicht einschlägig polizeibekannt. Terror- oder Anschlagsgefahr habe zu keiner Zeit bestanden, teilte die Polizei mit. Die Maßnahmen der Polizeiaktion dauerten bis weit in den Nachmittag.

Lesen Sie dazu auch