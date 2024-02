Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Spielsucht bringt Ex-Chef einer Bad Wörishofer Firma fast ins Gefängnis

Plus Ehemaliger Geschäftsführer eines Bad Wörishofer Betriebs unterschlägt eine Viertelmillion und gibt Ehefrau einen Job ohne Leistung.

Von Wilhelm Unfried

Der Angeklagte passt überhaupt nicht in das Schema eines Kriminellen. Da sitzt er auf der Anklagebank des Amtsgerichtes Memmingen und muss sich dennoch eine Reihe von Vorwürfen der Staatsanwaltschaft anhören. Er soll in einem Zeitraum von sieben Jahren seinen Arbeitgeber um rund 250.000 Euro betrogen haben. Weiter wirft ihm die Staatsanwältin Urkundenfälschung, Betrug und falsche Verdächtigung vor. Der 65-Jährige räumt die Anklage in allen Punkten ein und das Geständnis hat ihn wohl vor dem Gefängnis bewahrt.

Seine Spielleidenschaft habe ihn auf die schiefe Bahn gebracht, so der Angeklagte zu dem Motiv seiner Straftaten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

