Spitzenköche genießen Spitzenküche in Bad Wörishofen

Plus Starkoch Anton Mosimann und Albert Wechsel aus Bad Wörishofen bereiteten einst das Hochzeitsmahl für Englands Thronfolger William und seine Gattin Kate.

Sie kennen und schätzen sich seit über 50 Jahren: Die „Queen Elizabeth OldTimer Friends“ trafen sich zu einer kulinarischen Reise in Bad Wörishofen. Starkoch Anton Mosimann reiste aus London an und traf einen Wörishofer, der vor elf Jahren bei der Hochzeit der englischen Thronfolger Kate und William im Buckingham Palace das Bankett mit ihm gekocht hatte.