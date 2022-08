Spürnasen begeistern die Ferienkinder in Bad Wörishofen

Im Rahmen des Ferienprogramms zeigten vier Hundeführer von „Suchhunde Bayern“ den begeisterten 27 Kindern, was ihre Partner auf vier Pfoten zu leisten imstande sind. Hierbei gab es eine überraschende Premiere.

Einen spannenden Ferien-Vormittag erlebten am Donnerstag 27 Kinder im Rahmen des Sommerferienprogramms. Vier auf die Suche von Menschen spezialisierte Hunde zeigten mit ihren Hundeführern des Vereins „Suchhunde Bayern“ ihr Können. Zum allerersten Mal sollte ein Hund ein Kind finden, das sich lediglich in einem Eimer klaren Wassers die Hände gewaschen hatte.

Der Verein "Suchhunde Bayern" erklärt die Welt aus der Sicht des Hundes

Hündin Lilly hält für einen kurzen Moment ihre Nase in eine Tüte mit einem ausgespuckten Gummibärchen, welches bei der folgenden Personensuche als Geruchsartikel dient. Hundeführer und Vorsitzender des Vereins „Suchhunde Bayern“ Anton Deichl legt die Suchdecke der Porcelaine Hündin anschließend auf die Tüte mit dem Geruchsartikel und lässt Lilly noch ein wenig frei schnüffeln, damit sie bei der Suche nicht von anderen Gerüchen abgelenkt wird. Durch das Anlegen der Suchdecke ist für Lilly klar: Jetzt soll sie den Menschen suchen, zu dem der Geruch am Gummibärchen gehört. Mit dem Kommando „Trail“ geht es los. Lilly läuft zuerst in mehrere Richtungen, um sich ein Geruchsbild zu machen und zu erkennen, wo die Spur herkommt.

Als Dankeschön überreichen die Ferienkinder dem Hundeführer-Team selbst gemalte Bilder mit Hund. Foto: Katrin Elsner

Frank Kania und seine Gebirgsschweißhündin Toni. Foto: Katrin Elsner

Kurze Zeit später ist es soweit, Anton Deichl lässt die lange Schleppleine locker und lässt Lilly der Spur folgen.

Die Hündin läuft schnellen Schrittes, das Tempo bestimmt sie. Das Finden des Kindes ist heute keine leichte Aufgabe für Lilly, denn ungewohnter Weise folgt ihr eine Gruppe Kinder auf dem Fuß. Auf einmal bleibt die Hündin stehen, schüttelt sich und läuft in eine andere Richtung. „Der Hund hatte ein Problem, schüttelt es ab und sucht dann weiter“ erklärt Hundetrainer Frank Kania. Und dann klappt es – zielsicher biegt Lilly vom Weg ab in den dichteren Wald und findet das gesuchte Kind. Als Belohnung bekommt sie ein besonderes Leckerli.

„Ein Mensch hat fünf Millionen Riechzellen, ein Hund 150 Millionen“ erklärt Frank Kania, der seit vielen Jahren weltweit Suchhunde ausbildet. An seiner Gebirgsschweißhündin Toni veranschaulicht er den Kindern, dass ein Hund vorne ein- und seitlich ausatmet, was das Riechvermögen sehr verbessert. Hunde können zudem links und rechts differenziert riechen und unterscheiden, ob der Geruch alt oder neu ist, erklärt der Trainer. „Hunde können alle anderen Gerüche ausblenden, das können wir nicht“ weiß der achtjährige Konrad.

Ausgebildete Suchhunde sind die perfekte Unterstützung bei Rettungseinsätzen

Frank Kania wagt an diesem Tag ein für das Team erstmaliges Experiment. Er füllt Leitungswasser in einen Eimer und bittet die neunjährige Esra, ihre Hände in diesem Wasser zu waschen. Ob die erfahrene Hündin Toni das Mädchen mit dem Wasser als Geruchsartikel finden wird, bleibt ungewiss. Frank Kania zeigt mit dem Finger auf den Eimer – Toni riecht kurz am Wasser und macht sich nach Anlegen der Suchdecke auf die Suche. Interessanterweise läuft sie sofort zum abgelegten Rucksack des Mädchens, hiernach findet sie kurze Zeit später die Spur in den Wald. Sie schnüffelt nur selten am Boden, der Geruch des gesuchten Kindes liegt für sie offensichtlich in der Luft. Zielsicher biegt Toni auf eine kleine Wiese ab und findet Esra, die Freude ist groß, das Experiment geglückt. Da die Hündin gerne spielt, bekommt sie als Belohnung kein Leckerli sondern ihr Lieblingsspielzeug. „Das hätte ich auch gerne bekommen, wenn ich ein Rettungssuchhund wäre“ sagt die achtjährige Lea und lächelt.

Auch die Belgische Schäferhündin Jacky mit Hundeführer Martin Maier und Hovawart Hündin Grace mit Hundeführerin Astrid Winkler finden auf Anhieb die gesuchten Kinder. Als Geruchsartikel reicht es den ausgebildeten Vierbeinern sogar aus, dass sich zwei Kinder die Hand geben und der Hund den Geruch des vermissten Kindes an der Hand des anderen Kindes riechen kann.

Christine Tornow, die seit über zehn Jahren das Kinder-Sommerferienprogramm in Bad Wörishofen leitet, ist begeistert vom Engagement der Hundeführer und vom Können der Vierbeiner. „Im nächsten Jahr rufe ich Sie wieder an,“ sagt sie lächelnd. Auch Anton Deichl ist begeistert „es war perfekt, eine Bereicherung für uns alle“. Als Dankeschön überreichen die Kinder selbst gemalte Bilder mit Hund, das Hundeführer-Team ist gerührt.

Was Anton Deichl sich für die Zukunft wünscht: Eine aktive Zusammenarbeit mit den Blaulichtorganisationen, denn für ihn geht es unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Organisation „um den Menschen der draußen in Not ist“. Die hervorragend ausgebildeten und unter Einhaltung aller Regularien geprüften Suchhunde wären in realen Einsätzen eine perfekte Hilfe.