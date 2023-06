Spurlos verschwunden: Der mysteriöse Tresordiebstahl von Wörishofen

Plus Ein 500 Kilogramm schwerer Geldschrank verschwindet aus der Eishalle Bad Wörishofen. Die Polizei kommt zu einer ungewöhnlichen Einschätzung.

Ein 500 Kilogramm schwerer Tresor verschwindet spurlos aus der Eishalle von Bad Wörishofen. Wie geht das? Wer war das? Dieser Frage geht die Polizei seit dem ungewöhnlichen Diebstahl in der zweiten Maihälfte nach. Doch auch Wochen später stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Polizeisprecher Holger Stabik trifft eine ungewöhnliche Einschätzung.

Keine Einbruchsspuren, keine Transportspuren: Wie der 500 Kilogramm schwere Tresor aus der Eishalle kam, bleibt ein Rätsel. "Man muss durch drei Türen, um zum Tresor zu gelangen", schilderte der Vereinsvorsitzende des ehemaligen Eishockey-Landesligisten EV Bad Wörishofen, Peter Wild. Und so einfach schafft man dann auch die schwere Beute nicht aus der Halle. Der EVW rechnete zuletzt mit einem Verlust im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Die Kosten für einen neuen Tresor kommen noch dazu.