Stabilität im Förderverein: Vorstand der Pfarrer-Kneipp-Schule bestätigt

Keine Veränderungen brachten die turnusmäßigen Neuwahlen bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Fördervereines der Pfarrer-Kneipp-Schule. Barbara Frieling bleibt weiterhin 1. Vorsitzende, Ursula Glanz ihre Stellvertreterin und Monika Tyrychter Schriftführerin. Auch bei den Beisitzern blieb alles beim Alten, so dass der Verein weiterhin in bewährten Händen arbeiten kann.

Beim Tätigkeitsbericht ging Barbara Frieling noch einmal kurz auf die Leistungen des letzten Jahres ein. Dazu gehörten größere finanzielle Unterstützungen bei Sandkasten und Bänken im Pausehof, bei der Ausstattung der Pausenengel, bei der Kneippfortbildung, beim externen Sexualkunde-Unterricht für die Kinder durch Pro Familia und einige Einzelhilfen. Viel Lob erhielt Hans Kania für sein gespendetes Piratenschiff im Schulhof. Franziska Kerscher konnte als Schatzmeisterin über einen gesunden Kassenstand in dem nunmehr 198 Mitglieder zählenden Verein berichten, so dass der Entlastung nichts im Wege stand.

Auch in diesem und im kommenden Jahr stehen wieder einige Projekte und regelmäßige Hilfen durch den Förderverein an. So soll ein etwa 6000 Euro teurer notwendiger Wasserspender für die Mensa anteilig unterstützt werden. Auch Bänke für den Sandkasten stehen auf der Wunschliste und ein Märchenerzähler oder eine andere Veranstaltung für Kinder könnte gefördert werden. Mit dem Antritt der neuen ABC-Schützen, so hofft der Verein, sollte die Mitgliederzahl einen Zuwachs verzeichnen und die 200er-Marke überschreiten können. Mit acht Euro ist der Beitrag durchaus bescheiden. Bereits in Blick genommen wurde das 25-jährige Bestehen des Fördervereines, das im Jahre 2025 begangen werden kann.