Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Stadionrasen: Generation Fortschritt fordert Aufklärung

Die Stadt Bad Wörishofen hat das Hauptspielfeld im Stadion am Unteren Hart sanieren lassen und einen neuen Rasen verlegt.

Plus Was hat der überraschende Austausch des Rasens im Bad Wörishofer Stadion gekostet? Der Grund dafür ist offenbar die Bewerbung als EM-Quartier.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Im Bad Wörishofer Stadion wurde überraschend der Fußballrasen abgetragen und neu angelegt. Die Maßnahme hängt offenbar mit Bad Wörishofens Bewerbung als Mannschaftsquartier für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland zusammen. Was der Rasentausch gekostet hat, sagt die Stadt nicht. Generation Fortschritt fordert nun Aufklärung von Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU).

"Es gibt viele Gründe, warum Investitionen in die Infrastruktur und in die Zukunft der Bürgerschaft von Bad Wörishofen von großem Vorteil sein können", schreibt Christin Huber, die Fraktionschefin von Generation Fortschritt. "Investitionen, die hauptsächlich durch Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger und Unternehmerinnen und Unternehmer der Stadt Bad Wörishofen finanziert werden und als freiwillige Leistungen gelten, also keine Pflichtaufgaben der Stadt Bad Wörishofen darstellen, müssen unserer Meinung nach sehr gut begründet sein – vor allem bei angespannter Haushaltslage."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen