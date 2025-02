Stadt Bad Wörishofen kündigt den Vertrag mit der Therme fürs Sportbad

Der Stadtrat der Stadt Bad Wörishofen hat beschlossen, sich ab Mai 2026 nicht mehr an den Kosten des Sportbades in der Therme Bad Wörishofen zu beteiligen. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung von Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) und Thermeneigner Jörg Wund vom Dienstagnachmittag hervor.

„Keine Investitions- und Betriebskosten und kein Risiko bei maximaler Planungssicherheit für die Stadt, das waren die Überlegungen der Stadt Bad Wörishofen und Josef Wund im Jahr 2001“, heißt es in der Mitteilung. In dem damals geschlossenen Grundsatzvertrag zwischen der Stadt und der Therme Bad Wörishofen verpflichtete sich die Therme nach Eröffnung im Mai 2004 vertraglich, für 22 Jahre das Sportbad für die Stadt Bad Wörishofen zu betreiben und das Schul- und Vereinsschwimmen sicherzustellen. Daraufhin wurde das alte, sanierungsbedürftige Hallenbad in der Stadtmitte 2004 geschlossen, die Stadt sparte sich die Grundsanierung und erhielt innerstädtische Entwicklungsflächen. „Im Gegenzug leistet die Stadt eine jährliche Zahlung in Höhe von rund 460.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, der Zuschuss gleicht rund ein Drittel der heutigen Betriebs- und Investitionskosten aus“, schildern Wund und Welzel.

Dieser Vertrag läuft im April 2026 aus und der Stadtrat habe entschieden, ihn nicht zu verlängern. „Die Kosten hätten nach 22 Jahren Preisstabilität deutlich angepasst werden müssen und hätten zu deutlichen Mehrkosten bei der Stadt geführt.“ Dies floss neben den finanziellen Herausforderungen der Stadt maßgeblich in die Gesamtabwägung der Grundsatzentscheidung ein. „Eine Vertragsfortsetzung hätte die jährliche Kostenschallmauer von einer Million Euro brutto durchbrochen“, heißt es weiter.

Therme Bad Wörishofen: Im Raum standen höhere Kosten und anstehende Reparaturen

Zudem standen weitere Kostenmehrungen durch eine indexierte Preisanpassung sowie die hälftige Beteiligung an möglichen größeren Reparaturen im Raum. „Demnach war für den Stadtrat auch nicht abschätzbar, welche Gesamtkosten für eine Gesamtlaufzeit einer Vertragsverlängerung entstanden wären.“ Entsprechend habe die Stadt Bad Wörishofen form- und fristgerecht die Vereinbarung mit der Therme gekündigt, so dass mit Ende der Osterferien am 13. April 2026 der Betrieb des von der Stadt bezuschussten Sportbades in bisheriger Form eingestellt wird.

Für die Zeit danach werden jetzt von Seiten der Therme Konzepte erstellt, die von Ruhe- und Liegeflächen an besucherstarken Tagen über einen neuen Gesundheitsbereich bis hin zu virtuellen Welten reichen. Am Ende werde der Taschenrechner entscheiden, ob die Flächen umgebaut werden oder der Sportbadbetrieb eingestellt wird. Die Stadt habe im Vorfeld mehrere Gespräche mit dem Thermenbetreiber geführt. „Es folgten Gespräche mit den betroffenen Vereinen, die sich intensiv für die Anliegen der Schwimmausbildung und des Sports einsetzen, namentlich dem TSV mit seiner Schwimmabteilung und der DLRG“, heißt es in der Mitteilung. „Die Stadt hebt hervor, dass trotz dieser Entscheidung der Schulsport sichergestellt bleibt. Hier erfolgte eine enge Abstimmung mit Rektor Johannes Wagner.“

Kein Sportbad mehr in Bad Wörishofen? Das müssen Schwimmfans und Schulkinder jetzt wissen

Durch die Nutzung des Freibades werde die Ausbildung der Schwimmfähigkeit der Schülerinnen und Schüler weiterhin gewährleistet. „Diese Konzentration auf die Freibadsaison stellt für die Schulleitung eine akzeptable Lösung dar“, heißt es in der Mitteilung. Zusätzlich würden umliegende Hallenbäder in das künftige Konzept einbezogen, um alternative Sport- und Trainingsmöglichkeiten zu schaffen. „Die beteiligten Vereine sind über die Alternativen informiert und arbeiten aktiv an gemeinsamen Lösungen, um die Auswirkungen der Bezuschussungseinstellung zu mildern.“ Die Stadtverwaltung sei optimistisch, dass durch die Zusammenarbeit mit den Vereinen und den umliegenden Einrichtungen eine dauerhafte Lösung für die Zukunft gefunden wird, die den Bedürfnissen der Schwimmausbildung gerecht wird und das Schulschwimmen sichert.

Wund hätte der Stadt das Sportbad auch für einen Euro überlassen

Wund hatte im November 2024 berichtet, er habe der Stadt bereits drei Vorschläge zur Zukunft des Sportbads gemacht. Diese reichen von einer Verlängerung der bestehenden Vereinbarung bis hin zur Übernahme des Bades durch die Stadt Bad Wörishofen. Er würde das Sportbad zum symbolischen Betrag von einem Euro an die Stadt abgeben, sagte Wund. Das wäre sogar baulich kein Problem, denn Therme und Sportbad sind durch eine Brandschutzmauer gleichzeitig verbunden aber auch getrennt.

So könnte die Stadt Bad Wörishofen als direkte Nachbarin der Therme in Eigenregie mit dem Hallenbad weitermachen, das ihr dann gehören würde, während Wund sich ausschließlich um die Therme kümmert. Zwischen diesen beiden Möglichkeiten läge Variante zwei, wonach das Sportbad in den Sommermonaten geschlossen wird, um die Betriebskosten zu sparen. Zuletzt habe das Sportbad einen Verlust von 1,6 Millionen Euro gemacht, sagte Wund, der zwischenzeitlich sein anderes Bad, die weltgrößte Therme in Erding verkauft hat.

Der Stadtrat hatte die Entscheidung, den Vertrag nicht zu verlängern, nach Informationen unserer Redaktion bereits im November getroffen. Bürgermeister Welzel ließ Anfragen dazu seither unbeantwortet, zuletzt auch in der Bürgerversammlung für die Gartenstadt. (mit mz)