Stadt Bad Wörishofen plant keinen Freibad-Verkauf

Das Freibad sei "Teil unserer DNA", sagt Grünen-Stadträtin Paola Rauscher. Auch Bürgermeister Stefan Welzel denkt nicht an einen Verkauf.

Bad Wörishofens Freibad beschert der Stadt jährlich ein hohes Defizit – und aktuell eine Menge Kritik wegen der aus Personalnot gekürzten Öffnungszeiten. Dennoch plane die Stadt keinen Verkauf des Bades, stellte Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) nun im Stadtrat klar.

Anlass für Welzels Aussage war ein Satz aus einem Leserbrief, der in der Mindelheimer Zeitung erschienen ist. Darin war von Gerüchten über einen Verkauf die Rede. "Ich weiß nicht, wie man die Bürger da so verwirren kann", sagte Welzel. "Das Freibad muss in Bad Wörishofer Hand bleiben", forderte Paola Rauscher (Grüne). Das weithin bekannte Bad im Sonnenbüchl sei "Teil unserer DNA", sagte Rauscher.

